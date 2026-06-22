카카오페이, ‘오래오래 함께가게’ 2026 신규 입점사 온라인 기획전 개최

신규 입점 브랜드 100개 소개

[카카오페이 참고자료] 260622 0

카카오페이가 소상공인 상생 캠페인 '오래오래 함께가게'의 2026년 신규 입점 브랜드를 소개하는 온라인 기획전을 개최한다. 이번 기획전은 6월 22일부터 7월 5일까지 진행되며, 올해 새롭게 입점한 소상공인 브랜드 100개사를 만날 수 있다.이번 기획전은 '시간이 만든 가치, 오래 함께할 이야기'를 주제로 마련됐다. 소상공인 브랜드가 지닌 고유한 스토리와 가치를 시간의 흐름에 따라 소개하는 것이 특징이다. 카카오페이는 신규 입점 브랜드를 오래 지켜온 가치, 일상을 채우는 취향, 내일을 위한 약속 등 3개 테마로 나눠 선보인다.'오래 지켜온 가치'에서는 전통과 지역 문화를 바탕으로 한 K-헤리티지 브랜드를 소개한다. '일상을 채우는 취향'에서는 실용적인 기능과 감각적인 디자인으로 일상을 채우는 브랜드를 만날 수 있다. '내일을 위한 약속'에서는 지속가능성을 위해 환경과 사회를 생각하는 가치소비 브랜드를 조명한다.오래오래 함께가게는 카카오페이와 함께일하는재단이 협업해 소상공인의 브랜드 성장을 지원하는 대표 상생사업이다. 지난 2023년 6월 시작해 1,000일 넘게 소상공인과의 따뜻한 동행을 이어오고 있다. 매해 성장 잠재력이 높은 소상공인 브랜드를 발굴하기 위해 입점 브랜드를 모집하고 있으며, 전문 심사위원단이 상품 매력도, 브랜드 스토리, 상생 가치, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 최종 선발한다.카카오페이는 이번 기획전을 시작으로 올해 선정된 신규 입점 브랜드의 지속 가능한 성장을 위해 올 한 해 동안 다방면의 지원을 아끼지 않을 계획이다. 입점사들에게 온·오프라인 팝업스토어 및 온라인몰 기획전을 통한 비즈니스 확장 기회를 제공하는 것은 물론, 맞춤형 교육 프로그램을 통한 사업 역량 강화, 인지도 제고를 위한 브랜드 홍보 콘텐츠 제작 지원 등을 꾸준히 이어갈 예정이다.카카오페이는 "이번 기획전은 새롭게 함께하게 된 소상공인 브랜드들의 고유한 가치와 이야기를 더 많은 소비자에게 소개하기 위해 마련된 자리"라며, "경쟁력 있는 소상공인 브랜드들이 지속 가능한 성장으로 나아갈 수 있도록 판로 개척, 교육, 홍보를 아우르는 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.