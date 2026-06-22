금호타이어, 현대 N 페스티벌 포디엄 휩쓸었다…전기차 레이싱 기술력 입증

후원팀 2라운드 연속 상위권…레이스1 원투 피니시 달성

EV 레이싱 타이어 '이노뷔' 장착…접지력·핸들링 성능 검증

모터스포츠 기술 양산차로 확대…"글로벌 퍼포먼스 브랜드 강화"

[사진] 금호타이어, 현대 N 페스티벌 2라운드 포디엄 석권 (1) 0 이정우 금호 SL모터스포츠팀 선수(가운데)와 이창욱 선수 (사진 왼쪽)가 현대 N 페스티벌 '그란 투리스모 eN1 클래스' 2라운드에서 레이스1에서 더블 포디엄을 석권하며 기념 사진을 촬영하고 있다./금호타이어

금호타이어가 국내 전기차 원메이크 레이스에서 포디엄을 휩쓸며 전기차 전용 타이어 기술력을 입증했다.금호타이어는 후원팀인 금호 SL모터스포츠와 웬스 인제 포디엄 레이싱팀이 지난 20~21일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 '현대 N 페스티벌' 그란 투리스모 eN1 클래스 2라운드에서 우수한 성적을 거뒀다고 22일 밝혔다.20일 열린 레이스1에서는 금호 SL모터스포츠의 이정우 선수와 이창욱 선수가 각각 1위와 2위를 차지하며 원투 피니시를 기록했다. 이정우 선수는 예선과 결승을 모두 석권하는 '폴 투 윈'을 달성했다.이어 21일 펼쳐진 레이스2에서는 웬스 인제 포디엄 레이싱팀 김동은 선수가 2위, 금호 SL모터스포츠 이창욱 선수가 3위에 오르며 포디엄을 이어갔다. 이창욱 선수는 두 경기 연속 입상에 성공했다.그란 투리스모 eN1 클래스는 국내 최초의 전기차 원메이크 레이스이자 레이싱 전용 슬릭타이어를 적용한 대회다. 금호타이어는 금호 SL모터스포츠, 이레인 모터스포트, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 공급하고 있다.출전 차량에는 금호타이어의 전기차 전용 브랜드 '이노뷔(EnnoV)' 기반 레이싱 타이어가 장착됐다. EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행에서도 뛰어난 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 구현하며 전기차 레이스 환경에서 성능을 검증받았다는 설명이다.김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 "이번 우승은 금호타이어의 혁신 기술력과 모터스포츠 경쟁력이 결실을 맺은 의미 있는 성과"라며 "전기차 레이스에서 이노뷔(EnnoV)의 뛰어난 성능과 신뢰성을 입증할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.한편 금호타이어는 FIA TCR 월드투어 등 글로벌 모터스포츠 대회에 타이어를 공급하며 레이싱을 통해 확보한 기술력을 양산 제품 개발에 적용하고 있다.