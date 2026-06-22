공동대표 체제 닻 올린 카카오게임즈…하반기 신작 성패 ‘주목’

[카카오게임즈] 카카오게임즈_CI (1) 0 카카오게임즈 CI./카카오게임즈

카카오게임즈가 김태환·이시우 공동대표 체제를 공식 출범시키며 새로운 성장 전략 실행에 나섰다. 수년간 이어온 체질 개선과 재무구조 정비를 마무리한 만큼 하반기 신작 성과와 공격적인 투자 확대를 통해 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.22일 카카오게임즈에 따르면 이날 임시주주총회와 이사회를 거쳐 김태환 대표와 이시우 대표를 신임 공동대표로 선임했다. 김 대표는 넥슨과 라인게임즈에서 국내외 인수합병(M&A)과 전략적 투자를 이끌어 온 인물이다. 이 대표는 2015년 카카오게임즈 창립 초기부터 모바일 사업을 이끌어 온 인물로, 최고사업책임자(CBO)를 거치며 '오딘: 발할라 라이징'을 비롯한 주요 흥행작 퍼블리싱을 주도했다.이번 공동대표 체제 출범은 카카오게임즈가 추진해 온 체질 개선 작업의 마무리 단계로 평가받는다. 지난 2022년 '오딘: 발할라 라이징' 흥행에 힘입어 연 매출 1조원을 돌파했지만 이후 신작 흥행 부진과 기존 게임 매출 감소로 성장세가 둔화됐다. 이후 비핵심 사업 정리와 비용 효율화, 투자 구조 개편 등을 진행하며 수익성 개선에 집중해 왔다.특히 지난해 말 최대주주가 카카오에서 라인야후 계열 투자사인 LAAA인베스트먼트로 변경되면서 경영 체제 변화와 함께 재무 안정성을 확보하려는 움직임을 보였다.업계에서는 올 하반기 성과가 체질 개선의 첫 시험대가 될 것으로 내다봤다. 이에 하반기 신작 라인업에 관심이 모이고 있다. 카카오게임즈는 올해 라이온하트스튜디오의 MMORPG '오딘Q'와 슈퍼캣의 MMORPG '도깨비의 세계' 등을 선보일 계획이다.특히 '오딘Q'는 카카오게임즈의 차세대 핵심 성장 동력으로 꼽힌다. 2021년 출시 이후 흥행에 성공한 '오딘: 발할라 라이징'의 뒤를 이을 기대작으로 평가받고 있다. 한국 전통 설화를 기반으로 한 자체 IP '도깨비의 세계'도 기대작 중 하나다.향후 카카오게임즈는 신작 출시와 함께 외연 확장에도 속도를 낼 계획이다. 확보한 자본력을 바탕으로 국내외 유망 개발사 투자와 M&A를 적극 추진해 IP 포트폴리오와 개발 역량을 강화한다는 방침이다.김태환 카카오게임즈 공동대표는 "치열한 글로벌 시장 경쟁에서 공격적인 투자와 혁신은 필수"라며 "확보한 자본력을 기반으로 카카오게임즈가 글로벌 무대에서 속도감 있게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이시우 공동대표도 "검증된 라이브 서비스 역량과 신작 라인업을 바탕으로 카카오게임즈만의 차별화된 IP를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.