LG디스플레이 OLED, 세계 최초 ‘색·밝기 정확도’ 인증 획득

(사진) LG디스플레이 색밝기 정확도 인증 획득(1) 0 LG디스플레이 관계자가 '색·밝기 정확도' 인증을 획득한 탠덤WOLED 제품을 설명하고 있다./LG디스플레이

LG디스플레이 대형 OLED(유기발광다이오드) 전 제품이 글로벌 인증업체 인터텍의 '색·밝기 정확도' 인증을 세계 최초로 획득했다.22일 LG디스플레이에 따르면 이번 인증은 디스플레이가 일반적인 시청 환경에서 원작자가 의도한 색과 밝기를 얼만큼 정확하게 구현하는지 정량 검증한다.인터텍은 OLED를 포함한 각종 LCD(액정표시장치) 등을 대상으로 다양한 테스트 패턴을 활용해 화면 속 특정 위치의 색과 밝기의 변화 정도를 측정하고 수치화했다. 측정 결과 픽셀 단위로 자발광하는 LG디스플레이 OLED 패널은 색 정확도 100%와 밝기 정확도 100%, 컬러 크로스톡 프리를 동시에 기록했다. 컬러 크로스톡 프리는 픽셀이 주변 영역으로부터 색 간섭을 전혀 받지 않고 고유의 색을 그대로 표현하는 것을 뜻한다.같은 방식으로 측정한 LCD 제품들은 색·밝기 정확도에서 100%에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 픽셀보다 훨씬 큰 백라이트 블록에 의존하는 LCD 등은 고명암비(HDR) 콘텐츠를 표현할 때 밝게 빛나야 하는 부분의 휘도가 낮은 것으로 측정됐다. 이 같은 화질 정확도 차이는 디스플레이의 근본적인 발광 방식이 다르기 때문이다. 백라이트 광원을 구역별로 제어하는 LCD 기술은 빛이 인접 구역으로 새어 나가는 구조적 한계를 지니고 있다.LG디스플레이 OLED 패널은 수백만개의 픽셀이 독립적으로 빛을 발광하는 픽셀 디밍 기술로 구동된다. 이러한 자발광 방식은 빛의 번짐과 색 간섭을 원천적으로 차단한다. 이를 통해 화면이 구현하려는 콘텐츠의 밝거나 어두운 부분, 작거나 큰 부분 등 다양한 조건에 관계없이 원작자가 의도한 색과 밝기를 그대로 구현해 전달한다.이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "OLED가 소비자에게 필요한 화질 가치인 '색과 밝기'를 원작자 의도대로 완벽하고 정확하게 구현한다는 사실을 객관적으로 입증한 계기"라며 "OLED만이 가능한 프리미엄 화질의 가치를 글로벌 고객들에게 보다 명확히 전달하며 시장 리더십을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.