원프레딕트 “pdx 중심 AI 네이티브 팩토리 시대 앞당길 것”

pdx 고도화 진행…품질관리 등 각 영역 AI 연결

생산성 향상 등 운영 비용 절감 등 혁신 지원 목표

123456789 0 AI 네이티브 팩토리 OS 구현 플랫폼 pdx 고도화. /원프레딕트

원프레딕트가 제조 AI의 단절 문제를 해결하기 위해 AI 네이티브 팩토리 운영체제(OS) 구현 플랫폼 'pdx'를 고도화하고 있다.22일 업계에 따르면 최근 제조업은 생성형 AI를 넘어 물리적 환경을 이해하고 스스로 판단·운영하는 '피지컬 AI 시대'로 전환을 가속화하고 있다.이에 예지정비, 품질관리, 공정최적화 등 다양한 제조 AI가 등장하고 있다. 아직까지 대부분 특정 영역 문제 해결에 중점을 두고 있는 상황이다. 하지만 생산관리 AI, 품질검사 AI, 설비정비 AI가 각각 높은 성능을 갖춰도 서로 연결되지 않으면 공장 전체의 운영 효율을 높이는 데 제약이 있다. 원프레딕트가 pdx 고도화에 나서고 있는 이유가 여기에 있다.pdx는 제조 현장의 데이터와 운영 시스템, 생산·품질·정비·공급망 등 각 영역의 AI를 하나의 체계 안에서 연결하는 제조 운영 플랫폼이다. 개별 AI 에이전트가 독립적으로 동작하는 것을 넘어 서로 협업하고 업무 흐름을 조율할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.원프레딕트는 앞으로 제조업 경쟁력이 AI 개별 성능이 아니라 AI를 어떻게 연결하고 운영하느냐에 달려 있다고 보고 있다. 컴퓨터 산업이 OS를 중심으로 발전한 것처럼 제조업 역시 다양한 AI와 운영 시스템을 통합 관리할 수 있는 운영체계가 필요하다는 것이다. pdx는 앞으로 이 역할을 수행할 수 있을 것으로 보고 있다.원프레딕트는 pdx 기반 생산·품질·정비·공급망 등 제조 운영 전반을 연결하는 AI 네이티브 팩토리를 구현하고 있는데 향후 AI 슈퍼 에이전트가 개별 AI 에이전트를 총괄하고 공장 전체 차원의 의사결정 지원 구조로 발전시킬 계획이다. 이를 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 탄소 저감, 운영 비용 절감 등 공장 전체의 운영 혁신을 지원한다는 목표다.윤병동 원프레딕트 대표는 "제조업의 경쟁력은 더 많은 AI를 도입하는 것이 아니라 다양한 AI를 하나의 체계 안에서 연결하고 운영하는 능력에 달려 있다"며 "pdx를 중심으로 제조 현장의 데이터, AI, 운영 시스템을 유기적으로 연결해 AI 네이티브 팩토리 시대를 앞당기겠다"고 말했다.