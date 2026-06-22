닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

원프레딕트 “pdx 중심 AI 네이티브 팩토리 시대 앞당길 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622010007529

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 06. 22. 14:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

pdx 고도화 진행…품질관리 등 각 영역 AI 연결
생산성 향상 등 운영 비용 절감 등 혁신 지원 목표
123456789
AI 네이티브 팩토리 OS 구현 플랫폼 pdx 고도화. /원프레딕트
원프레딕트가 제조 AI의 단절 문제를 해결하기 위해 AI 네이티브 팩토리 운영체제(OS) 구현 플랫폼 'pdx'를 고도화하고 있다.

22일 업계에 따르면 최근 제조업은 생성형 AI를 넘어 물리적 환경을 이해하고 스스로 판단·운영하는 '피지컬 AI 시대'로 전환을 가속화하고 있다.

이에 예지정비, 품질관리, 공정최적화 등 다양한 제조 AI가 등장하고 있다. 아직까지 대부분 특정 영역 문제 해결에 중점을 두고 있는 상황이다. 하지만 생산관리 AI, 품질검사 AI, 설비정비 AI가 각각 높은 성능을 갖춰도 서로 연결되지 않으면 공장 전체의 운영 효율을 높이는 데 제약이 있다. 원프레딕트가 pdx 고도화에 나서고 있는 이유가 여기에 있다.

pdx는 제조 현장의 데이터와 운영 시스템, 생산·품질·정비·공급망 등 각 영역의 AI를 하나의 체계 안에서 연결하는 제조 운영 플랫폼이다. 개별 AI 에이전트가 독립적으로 동작하는 것을 넘어 서로 협업하고 업무 흐름을 조율할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

원프레딕트는 앞으로 제조업 경쟁력이 AI 개별 성능이 아니라 AI를 어떻게 연결하고 운영하느냐에 달려 있다고 보고 있다. 컴퓨터 산업이 OS를 중심으로 발전한 것처럼 제조업 역시 다양한 AI와 운영 시스템을 통합 관리할 수 있는 운영체계가 필요하다는 것이다. pdx는 앞으로 이 역할을 수행할 수 있을 것으로 보고 있다.

원프레딕트는 pdx 기반 생산·품질·정비·공급망 등 제조 운영 전반을 연결하는 AI 네이티브 팩토리를 구현하고 있는데 향후 AI 슈퍼 에이전트가 개별 AI 에이전트를 총괄하고 공장 전체 차원의 의사결정 지원 구조로 발전시킬 계획이다. 이를 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 탄소 저감, 운영 비용 절감 등 공장 전체의 운영 혁신을 지원한다는 목표다.

윤병동 원프레딕트 대표는 "제조업의 경쟁력은 더 많은 AI를 도입하는 것이 아니라 다양한 AI를 하나의 체계 안에서 연결하고 운영하는 능력에 달려 있다"며 "pdx를 중심으로 제조 현장의 데이터, AI, 운영 시스템을 유기적으로 연결해 AI 네이티브 팩토리 시대를 앞당기겠다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기