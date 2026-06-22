SK바이오팜, 인실리코와 4조원 규모 AI 신약개발 협력

인실리코와 CNS 치료 영역 연구 본격화

후보물질 소유권 및 상업화 권리 확보

sk바이오팜 0 SK바이오팜 CI./SK바이오팜

SK바이오팜이 AI 기반 신약 개발 기업 인실리코 메디슨과 손잡고 중추신경계(CNS) 신약 개발에 나선다. 최대 약 4조원 규모의 계약으로, 신약 후보물질 소유권과 전 세계 상업화 권리는 SK바이오팜이 독점 확보한다.SK바이오팜은 22일 미국 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션' 현장에서 인실리코 메디슨과 CNS 질환 치료제 공동연구 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협력은 미충족 수요가 높은 신경면역(Neuroimmune) 영역에서 혁신 신약 후보물질을 발굴하는 것이 목적이다. 뇌전증 치료제 세노바메이트를 통해 확보한 CNS 전문성을 바탕으로 신규 치료 영역까지 포트폴리오를 확대한다는 구상이다.이번 계약은 SK바이오팜 오픈이노베이션센터(OIC)를 통해 성사된 첫 AI 기반 신약 디스커버리(AIDD) 실행 사례다. SK바이오팜은 타깃 선정부터 후보물질 검증까지 연구 전 과정을 주도한다. 회사는 인실리코의 AI 플랫폼 '파마.AI'를 초기 발굴과 전임상 단계에 활용해 후보물질 도출 기간을 기존 대비 50% 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.계약 구조도 눈에 띈다. 전체 계약 규모는 최대 25억7000만 달러이며 선급금은 450만 달러(약 69억원) 수준이다. 초기 연구 단계 이후의 임상 개발·제조·상업화는 SK바이오팜이 전담하며, 공동 연구로 도출된 신약 후보물질의 소유권과 전 세계 상업화 권리도 SK바이오팜이 확보한다.이번 협업은 자체 AI 역량 내재화의 기반이 될 전망이다. 협력 과정에서 생성되는 분자 설계 데이터와 AI 예측값 검증 데이터, 화합물 구조-활성 관계(SAR) 학습 데이터 등이 SK바이오팜에 축적될 예정이다. 단기적으로는 신약 후보물질을 빠르게 창출하고, 중장기적으로는 자체 AI·디지털 전환 기반 신약 설계 역량을 키운다는 계획이다.알렉스 자보론코프 인실리코 대표는 "글로벌 바이오 행사에서 이번 협력을 발표하게 되어 기쁘며, 이는 헬스케어 혁신을 앞당기는 산업 간 소통과 협업의 강력한 힘을 증명하는 것"이라고 전했다. 이어 "중추신경계 질환은 인실리코가 설립 초기부터 집중해 온 핵심 연구 분야인 만큼, 자사의 AI 가속화 프로세스가 SK바이오팜의 글로벌 역량과 결합해 혁신적인 돌파구를 마련할 수 있을 것으로 확신한다"고 덧붙였다.이동훈 SK바이오팜 사장은 "인실리코의 AI 플랫폼 기술과 SK바이오팜의 미국 임상·상업화 인프라가 시너지를 이루는 이 모델은 특정 자산에 국한되지 않고 향후 신규 타깃 발굴 과정에도 반복 적용할 수 있는 성장 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.