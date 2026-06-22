‘사계 르무통 산책회 인 문경’ 성료…“편안한 걷기문화 확산”

1782117384.4462 0 '르무통 산책회 인 문경' 걷기 행사에 참가자들이 문경새재 2관문 앞에서 기념촬영을 하고 있다. /르무통

'르무통'이 경북 문경에서 여름 맞이 고객 참여형 걷기 행사 '사계 르무통 산책회 인 문경'을 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.이번 행사는 문경새재 사계절의 아름다움을 함께 걷는 르무통의 대표적인 연간 산책 프로그램으로 여름철 문경을 배경으로 '마루의 여름'이라는 테마 아래 기획됐다.20일에는 르무통 허민수 대표의 환영사를 시작으로 단거리(5.3km), 중거리(7.8km), 장거리(11km) 등 총 3개 코스를 운영해 문경새재 일대를 걷는 시간을 가졌다.참가자들은 산책 전후 르무통 마루를 방문해 족욕 체험과 여름을 느낄 수 있는 매실차와 망개떡으로 구성된 다과 체험, 착화 체험 등의 시간을 가졌다.21일에는 르무통 앰버서더 정재광씨가 참여해 현장에서 참자가들과 함께 중거리(7.8km) 코스를 걷는 등의 행사가 진행됐다.르무통은 행사에 참여한 380명 고객 전원에게 '캔버스 스트링백'을 비롯해 문경 마루의 여름을 상징하는 '한정판 핀 배지', '리프레시 음료 및 간식' 등으로 구성된 웰컴 굿즈 패키지를 증정했다.르무통 관계자는 "문경새재의 청정한 자연 속에서 고객들이 르무통의 편안함을 직접 체감하고 함께 걷는 즐거움을 나눌 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 사계절의 매력을 담은 산책과 다채로운 프로그램을 통해 고객들과 긴밀히 소통하고 일상 속 건강하고 편안한 걷기 문화를 확산해 나갈 것"이라고 말했다.한편, 르무통은 '르무통 산책회'를 통해 '편안함'과 '걷는 즐거움'을 지속적으로 전파하고 있다. 13회를 맞이한 이번 산책회를 비롯해 부산, 순천, 원주, 일본 도쿄 등 국내외 주요 도시에서 지역의 자연과 문화를 연계한 산책 프로그램을 운영하며 고객 접점을 확대하고 있다.