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이온인터내셔널 레비온, ‘웰니버스 아시아’서 대형 콜드플런지 리커버리존 성료

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성희제 기자

승인 : 2026. 06. 23. 13:26

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/이온인터내셔널.

이온인터내셔널(대표 한정우)의 프리미엄 웰니스 브랜드 ‘레비온(REVION)’이 지난 20~21일 양일간 인천상상플랫폼에서 개최된 ‘웰니버스 아시아(Wellniverse Asia)’ 대회를 성공적으로 마쳤다고 23일 밝혔다.

이번 '웰니버스 아시아'는 국내 최초로 관람이 아닌 참여와 경험을 중심으로 기획된 새로운 형태의 웰니스 축제다. 시민들이 다양한 웰니스 프로그램에 직접 참여하며 건강한 삶의 가치를 자연스럽게 체감할 수 있도록 다채로운 행사가 마련돼 큰 호응을 얻었다.

특히 행사 기간 중 야외 광장에서는 한계에 도전하는 역동적인 피트니스 대회인 ‘하이브리드파워게임즈’가 열려 현장의 열기를 더했다. 레비온은 격렬한 경기를 치른 참가자들의 신체 회복을 위해 리커버리존에 대형 ‘콜드플런지(Cold Plunge)’ 부스를 마련, 스포츠 리커버리 솔루션을 선보였다.

레비온이 선보인 대형 콜드플런지는 운동 후 근육 피로를 빠르게 완화하고 염증을 억제하는 데 도움을 주는 고성능 ‘아이스배스(Ice Bath)’ 장비다. 철저한 온도 제어와 위생적인 순환 시스템을 갖추어 고강도 운동을 마친 하이브리드파워게임즈 참가자들에게 휴식을 제공했다.

이틀간 진행된 행사 동안 300명 이상의 참가자 및 시민들이 레비온의 콜드플런지 부스를 방문해 아이스배스를 직접 경험했다. 체험에 참여한 선수와 시민들은 얼음물 속에 몸을 담그는 콜드플런지 특유의 즉각적인 신체 회복 효과와 상쾌함에 높은 만족감을 표했다.

업체 관계자는 “국내 최초의 참여형 웰니스 축제인 웰니버스 아시아에서 격렬한 하이브리드파워게임즈를 마친 선수들에게 레비온만의 독보적인 리커버리 솔루션을 소개할 수 있어 뜻깊었다”라며 “앞으로도 전문 스포츠 선수뿐만 아니라 일반 대중들도 일상에서 안전하고 효과적인 아이스배스와 콜드플런지 문화를 누릴 수 있도록 하이엔드 웰니스 시장을 지속적으로 선도해 나갈 것”이라고 전했다.
성희제 기자

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