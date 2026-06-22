장동혁 거취 ‘블랙홀’… 대여투쟁 실종된 국힘

정점식 국민의힘 원내대표(앞줄 오른쪽 두 번째)를 비롯한 참석 의원들이 지난 18일 국회에서 열린 의원총회에서 국민의례를 하는 가운데 장동혁 대표의 자리가 비어 있다. /이병화 기자 photolbh@