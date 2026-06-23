티맵모빌리티, 티스테이션과 손잡고 타이어 할인 제공

[이미지] 티맵 ’자동차 생활 플랫폼’ 진화 가속 0 티맵모빌리티가 '티스테이션'과 제휴를 맺고 타이어 할인 혜택을 제공한다./티맵모빌리티

티맵모빌리티가 타이어 할인 혜택도 제공하며 자동차 생활 전반을 아우르는 종합 플랫폼의 진화를 알렸다.23일 티맵모빌리티는 한국타이어의 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'과 제휴를 맺고 타이어 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 이는 티맵 내 '티스테이션 제휴 상품'을 통해 제휴 가입만 하면 자체 행사 혜택을 바로 이용할 수 있는 구조다. '키너지 EX' 모델은 최대 50%, 이 외 티스테이션에서 판매하는 한국타이어 상품은 최대 25% 할인에 all my T 5% 추가 할인된 가격에 구매할 수 있다.또한 양사는 이날부터 7월 24일까지 한달 동안 한국타이어 상품 구매 수량에 따라 네이버페이 포인트를 최대 5만원 지급한다. 해당 포인트는 8월 14일에 일괄 지급될 예정이며 타이어 장착은 고객이 원하는 날짜와 지점에서 무료로 제공된다.'파인뷰 블랙박스'와 '더 스미스 틴팅 필름' 등 자동차 용품 역시 전국 최저가로 구입할 수 있다. 틴팅 필름은 구매 상담 시 안내받은 지역에 위치한 더 스미스 대리점에서 무료로 부착해준다. 파인뷰 블랙박스는 최저가가 아닌 경우 차액의 100%를 환불해주는 제도로 고객 신뢰를 한층 더 높였다.티맵의 제휴업체인 '카수리'의 엔진오일 교체 출장 서비스는 이미 3만 6000명 이상이 경험한 대표적인 히트 상품으로 자리 잡았다. 고객이 날짜와 시간, 장소를 선택하면 전문 정비사가 직접 방문해 엔진오일을 교체해 준다. 타사 대비 최저가이며 에어컨 필터교체, 공임비, 출장비를 모두 포함한 가격이다. 엔진룸 청소와 자동차 기본 점검은 무료다.보험 분야도 빠르게 확대하고 있다. 티맵의 '운전점수 기반 자동차 보험 할인 특약(UBI)' 가입자 수는 500만명에 육박한다. 티맵모빌리티는 이러한 압도적 자동차 보험 가입자를 기반으로 암, 치아 등 건강 보험은 물론 여행자 보험과 각종 생활 보험까지 아우르는 상품을 선보이고 있다. 각 보험사의 상품을 한눈에 비교할 수 있으며 상담과 가입도 원스톱으로 가능하다. 보험 상품 확대는 자동차를 넘어 운전자의 '라이프 사이클' 전반을 아우르는 플랫폼으로 넓혀 나가는 발판이 될 것으로 보인다.이 외에도 내 차 구매와 판매, 장기렌터카 계약도 티맵 하나로 해결 가능하다. 특히 티맵 제휴업체인 카랩의 '신차 비교견적 서비스'는 전국 2400명 딜러에게 최저가 견적을 받아보고 차량을 구매할 수 있다. 일일이 발품 팔지 않고 온라인에서 '신차 최저가'를 찾을 수 있다는 게 장점이다.차량 구매부터 보험, 유지·보수, 내 차 판매까지 아우르는 '자동차 생활 플랫폼'으로의 확장은 600만 DAU(일 사용자), 1600만 MAU(월 사용자)가 만들어내는 방대한 이동 데이터를 기반으로 하고 있다. 티맵모빌리티는 결혼부터 육아, 부동산 구매, 건강, 장례 등 삶 전반을 돕는 '라이프 사이클 플랫폼'으로 데이터 비즈니스를 넓힌다는 계획이다.유정화 티맵모빌리티 카라이프 사업 리더는 "티맵은 운전습관, 주행이력, 이동로그 등 압도적 빅데이터를 기반으로 내비게이션을 넘어 차 구매부터 보험, 유지보수, 내 차 판매까지 이용자의 자동차 관련 생활 전반을 돕는 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "향후 고객의 삶 전체를 아우르는 플랫폼으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.