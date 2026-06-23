LH, 자립 준비 청년에 에너지 안정 자금 지원…1인당 40만원

LH 에너지 자립생활 안정자금 지원사업 0 LH(한국토지주택공사)와 효성그룹이 함께 시행하는 에너지 자립생활 안정자금 지원사업 홍보물./LH

한국토지주택공사(LH)가 자립준비청년과 가정 밖 청소년을 대상으로 1인당 40만원의 지원금을 준다.LH는 이 같은 성격의 '에너지 자립생활 안정자금 지원사업(에너지비용 지원사업)'을 시행한다고 23일 밝혔다.이번 사업은 'LH 유스타트(YOUTH+START) 플랫폼'을 기반으로 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 에너지비용 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 사업 재원은 효성그룹이 기탁한 에너지 지원금으로 조성됐다는 설명이다.지원 대상은 LH 임대주택에 입주했거나 입주를 앞둔 자립준비청년과 가정 밖 청소년이다. 대상자에게는 1인당 40만원의 지원금이 지급된다.신청은 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼'을 통해 가능하다. 해당 플랫폼은 임대주택 입주부터 각종 생활지원 사업 신청까지 한 곳에서 이용할 수 있는 통합 지원 창구다. 자세한 내용은 자립준비청년과 가정 밖 청소년을 위한 전담 콜센터인 '유스타트 상담센터'에서 안내받을 수 있다.조경숙 LH 사장 직무대행은 "이번 에너지비용 지원이 고유가와 냉방비 부담으로 어려움을 겪는 청년들에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 자립준비청년과 가정 밖 청소년들이 홀로서기 과정에서 겪는 실질적인 어려움을 해소할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.