닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

LH, 자립 준비 청년에 에너지 안정 자금 지원…1인당 40만원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260623010007787

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 06. 23. 08:56

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

LH 에너지 자립생활 안정자금 지원사업
LH(한국토지주택공사)와 효성그룹이 함께 시행하는 에너지 자립생활 안정자금 지원사업 홍보물./LH
한국토지주택공사(LH)가 자립준비청년과 가정 밖 청소년을 대상으로 1인당 40만원의 지원금을 준다.

LH는 이 같은 성격의 '에너지 자립생활 안정자금 지원사업(에너지비용 지원사업)'을 시행한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 'LH 유스타트(YOUTH+START) 플랫폼'을 기반으로 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 에너지비용 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 사업 재원은 효성그룹이 기탁한 에너지 지원금으로 조성됐다는 설명이다.

지원 대상은 LH 임대주택에 입주했거나 입주를 앞둔 자립준비청년과 가정 밖 청소년이다. 대상자에게는 1인당 40만원의 지원금이 지급된다.

신청은 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼'을 통해 가능하다. 해당 플랫폼은 임대주택 입주부터 각종 생활지원 사업 신청까지 한 곳에서 이용할 수 있는 통합 지원 창구다. 자세한 내용은 자립준비청년과 가정 밖 청소년을 위한 전담 콜센터인 '유스타트 상담센터'에서 안내받을 수 있다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 "이번 에너지비용 지원이 고유가와 냉방비 부담으로 어려움을 겪는 청년들에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 자립준비청년과 가정 밖 청소년들이 홀로서기 과정에서 겪는 실질적인 어려움을 해소할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

현대차그룹, 보스턴 다이내믹스 100% 자회사화 ‘본격 착수’…내달 ‘그룹’ 전략 구체화

[사설] 하닉, 韓 증시 대장주로… 반도체 쏠림 극복을

청사진 그리는 SK하이닉스 ‘AI 컴퍼니’…계열사 사업 교통 정리에 쏠리는 눈

[단독] 한성숙 후보자 “검찰개혁 원칙 유지하되 부작용 방안 강구해야”

적자 폭 줄인 교원투어, 프리미엄 전략으로 반등 노린다

미·이란, 60일 평화 로드맵 합의…IAEA의 이란 핵시설 사찰 복귀·호르무즈 통항 열어

미국, 이란 원유 제재 60일 면제…달러 결제 허용에 유가 3.31% 하락

지금 뜨는 뉴스

박서진, 서울 앙코르 콘서트 취소…올림픽공원 시위 여파

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽

[시승기] 변속 충격없이 매끈한 가속… 일상·레저 아우른 다재다능 SUV

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다