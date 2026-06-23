롯데건설, 교량 휘어짐 잡는 ‘강관가로보 공법’ 재난안전신기술 지정

이미지 0 들목교 외곽순환도로 현장에 강관가로보 공법이 적용된 모습./롯데건설

롯데건설은 대련건설, 유신, 중앙대학교 산학협력단과 공동 개발한 '콘크리트 거더교용 강관가로보 시공기술'이 한국방재협회 재난안전신기술 제2026-4호로 지정됐다고 23일 밝혔다.이번 기술은 교량 가설 과정에서 발생할 수 있는 거더의 횡변위를 신속하게 보정해 전도 위험을 낮추는 공법이다. 교량의 주요 구조부인 거더가 시공 중 옆으로 휘어질 경우 강관(철제 파이프) 형태의 가로보를 설치하고 스크류 장치를 통해 길이를 정밀하게 조절해 원래 위치로 복원할 수 있다.최근 교량이 대형화되면서 콘크리트 거더의 길이와 높이가 증가해 시공 중 전도 사고 위험도 커지고 있는 상황이다. 실제로 지난해와 올해 교량 가설 과정에서 붕괴 사고가 잇따르면서 시공 안전성 확보가 업계의 주요 과제로 부상했다.기존 공법은 거더 사이를 연결하기 위해 콘크리트를 타설하는 방식이 주로 적용된 바 있다. 거푸집과 동바리 설치, 철근 배근, 콘크리트 타설 및 해체 등 공정이 복잡하고 고소 작업 비중이 높아 안전 위험이 상대적으로 컸다. 또 이미 발생한 횡변위를 보정하는 기능이 없어 구조적 안전성 확보에도 한계가 있었다.반면 강관가로보 공법은 거더 설치 직후 강관을 연결해 구조물을 고정하고, 가로보 길이를 조절해 횡변위를 즉시 보정할 수 있는 게 장점이다. 이를 통해 시공 중 전도 사고를 예방하고 구조 안전성을 높일 수 있다는 것이 롯데건설의 설명이다.회사는 또 신공법의 경제성에도 주목하고 있다. 복잡한 콘크리트 타설 공정을 생략해 고소 작업 시간을 줄이고, 해당 공정의 공사 기간을 최대 87% 단축할 수 있다는 것이다.롯데건설 관계자는 "강관가로보 공법은 거더의 휘어짐 문제를 지지대 설치만으로 즉각 해결할 수 있는 기술"이라며 "시공 편의성과 공기 단축, 작업자 안전, 구조적 안정성을 동시에 확보할 수 있어 교량 시공 분야의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.