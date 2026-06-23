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보훈부, 독립유공자 공적 재평가 논의하는 공청회 연다

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이한솔 기자

승인 : 2026. 06. 23. 09:54

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공적 대비 낮은 훈격 부여 사례 재평가 요구 수렴
독립유공자 공적 재평가 및 포상 심사기준 공청회 포스터
독립유공자 공적 재평가와 포상 심사기준 공청회 포스터. /국가보훈부
국가보훈부가 23일 독립유공자 공적 재평가·포상 심사 기준을 논의하는 공청회를 연다.

보훈부는 이날 오후 서울 용산구 백범김구기념관에서 권오을 장관과 이종찬 광복회장, 전문가 등 100여 명이 참석한 가운데 '독립유공자 공적 재평가와 포상 심사 기준 공청회'를 개최한다고 밝혔다.

1960년대 독립유공자 포상이 본격화 된 이후, 오랜 시간이 지남에 따라 공적 대비 낮은 훈격이 부여된 사례에 대한 재평가 요구가 제기돼 왔다. 국회에서도 독립운동에 이바지한 공적이 뚜렷한 인물에게 '독립훈장'을 수여해야 한다는 상훈법 개정안도 발의된 상태다. 독립운동 공적을 적극 반영해 독립유공자 포상을 해야 한다는 주장도 잇따르고 있다.

이에 보훈부는 새롭게 발굴된 자료와 연구 성과를 반영해 독립유공자 공적에 합당한 훈격을 부여하는 방안을 모색하고 독립유공자 포상 심사 기준에 대해서도 학계와 시민단체, 유족 등 목소리를 경청하기 위해 공청회가 마련됐다.

공청회에선 이동일 보훈부 공훈심사과장이 독립유공자 공적 재평가 방안을 발표하고 박경목 충남대 교수, 윤해동 한양대 대우교수가 독립유공자 포상 심사기준 제언을 주제로 발표한 뒤 토론이 이어진다.

주제 발표 이후엔 김태일 교수를 좌장으로 학계·시민단체 관계자 등 9인의 토론자가 참여하는 토론도 이어진다. 방청객 의견청취와 질의응답도 예정돼 있다.

권 장관은 "이번 공청회에서 논의되는 주제들은 독립운동사 정립과 맞닿아 있는 중요한 사안인 만큼 다양한 시각과 의견이 폭넓게 공유되길 기대한다"며 "공청회에서 제안해 주시는 소중한 의견들을 면밀히 검토해 독립유공자 한 분 한 분의 공적이 정당하게 평가받고 그에 걸맞는 예우가 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.
이한솔 기자

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