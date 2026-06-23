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중기벤처 중소

벤처 50곳, ‘유니콘브릿지’ 타고 글로벌 시장 정조준

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오세은 기자

승인 : 2026. 06. 23. 13:20

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기업당 최대 216억 지원…2030년 '글로벌 유니콘' 50개 육성 본격화
중기부, '글로벌 유니콘 비전 선포식' 개최
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노용석 중기부 제1차관이 23일 서울 마포구에 있는 스타트업벤처 캠퍼스(SVC 서울)에서 열린 '글로벌 유니콘 비전 선포식'에서 인사말을 하고 있다./사진=오세은 기자
대한민국 벤처 생태계가 세계 시장을 재편할 '글로벌 유니콘 50' 육성을 목표로 첫걸음을 내디뎠다.

중소벤처기업부는 23일 오전 서울 마포구 스타트업벤처 캠퍼스(SVC 서울)에서 '글로벌 유니콘 비전 선포식'을 개최하고, 2030년까지 세계 무대를 선도할 유니콘 기업 50개사를 육성하겠다는 청사진을 발표했다.

이번 행사의 핵심은 올해 신설된 '유니콘브릿지' 사업의 최종 선정 기업 50개사 발표였다. 4.06대 1이라는 경쟁을 뚫고 선발된 이들 기업은 이미 민간에서 평균 384억원의 투자를 유치했다. 또한 평균 기업가치 약 1801억원, 평균 매출 240억원, 평균 고용 인원 1006명을 기록했다.

노용석 중기부 제1차관은 이날 "인공지능(AI)과 딥테크 중심의 기술 혁신이 어느 때보다 치열한 시대"라며 "이러한 지형 변화는 우리 스타트업(신생 벤처기업)에게 세계 시장을 재편할 수 있는 새로운 기회"라고 강조했다.

정부는 선정된 기업들이 단순한 유니콘을 넘어 기업가치 10조원 이상의 데카콘으로 도약할 수 있도록 전방위적인 지원책을 마련했다. 우선 기업의 스케일업을 돕기 위해 '성장 사다리'를 구축한다. 2년간 최대 16억원의 글로벌 시장 개척자금을 지원함과 동시에 기술보증기금을 통해 최대 200억원의 특별보증을 제공하는 등 기업당 총 216억원 규모의 패키지를 지원할 계획이다

또한 글로벌 네트워크를 확장해 후속 투자 유치에 총력을 기울인다. 이를 위해 글로벌 투자자와의 만남을 주도하는 '유니콘 드라이브' 프로그램을 운영하고, 글로벌 벤처캐피털(VC)이 참여하는 '1조 클럽' 네트워크를 적극 활용할 방침이다.

마지막으로 성장의 걸림돌을 제거하기 위한 규제 합리화와 인프라 확충에도 힘을 쏟는다. 세계 주요 거점에 글로벌 원스톱 지원센터를 신설하고, 해외 투자 유치를 원활하게 하기 위한 투자 표준 계약서 개편·관련 법령 입법을 추진하여 기업들이 직면한 제도적 한계를 해소해 나갈 예정이다.

이날 행사에서는 벤처 생태계의 성공적인 스케일업을 위한 현장의 목소리도 이어졌다. 이용관 블루포인트파트너스 대표는 "지금의 리스크와 기회는 잽이 아닌 어퍼컷으로 날아온다"며 "더 대담한 꿈을 꾸고 속도감 있게 변화에 대응하는 것이 유니콘으로 가는 핵심"이라고 조언했다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 "커머스 생태계를 만드는 것이 목표"라며 소상공인의 글로벌 진출을 지원하겠다는 포부를 밝혔고, 이종훈 매스프레소 대표는 "학생과 선생님을 위한 인공지능(AI) 에이전트로 글로벌 시장을 공략하겠다"고 발표했다.
오세은 기자

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