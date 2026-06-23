케이뱅크·광주은행, 중저신용자 금융지원 확대 협약

씬파일러 대상 공동 대출 개발

CSS 활용해 사후관리 정교화

광주은행 0 (왼쪽부터) 정일선 광주은행장과 최우형 케이뱅크 은행장이 23일 오전 광주시 광주은행 본점에서 열린 업무협약식에 참석해 기념촬영을 하고 있다./케이뱅크

케이뱅크와 광주은행이 중저신용자 금융 지원 확대와 포용금융 실현을 위해 전략적 협력에 나선다.케이뱅크와 광주은행은 23일 오전 광주은행 본점에서 전략적 마케팅 제휴 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 케이뱅크의 비대면 플랫폼 및 데이터 기반 신용평가 역량과 광주은행의 지역 밀착 금융 경험 및 중저신용자 금융 지원 노하우를 결합해 새로운 상생 금융 모델을 구축하기 위해 추진됐다.두 은행은 이번 협약에 따라 중저신용자와 금융 이력 부족 고객(씬파일러)을 위한 공동 금융상품 개발에 나선다. 상품은 양사의 자체 신용평가모형(CSS)을 활용한 정교한 심사와 사후관리 체계를 활용할 방침이다.케이뱅크는 1600만 고객 기반의 비대면 플랫폼 경쟁력과 금융·비금융 데이터를 활용한 CSS를 보유하고 있다. 광주은행은 광주·전남 지역 금융 활성화와 중소기업·소상공인 지원 경험과 중저신용자 대출 취급 및 사후관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있다.이와 함께 상품 및 서비스 활성화를 위한 공동 마케팅과 제휴 사업도 적극 추진하고 고객 혜택 확대를 위한 다양한 협력 방안도 모색한다는 계획이다.최우형 케이뱅크 행장은 "케이뱅크의 디지털 금융 역량과 광주은행의 지역 밀착 금융 전문성이 결합된다면 더 많은 고객에게 금융 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "양 사가 새로운 협력 모델을 만들어 중저신용자를 위한 혁신적인 금융 상품을 선보이겠다"고 말했다.정일선 광주은행장도 "지역과 비대면 채널의 경계를 넘어 중저신용 고객들에게 더 나은 금융 혜택을 제공할 수 있는 뜻 깊은 기회"라며 "앞으로도 상생 및 포용금융 실천을 위해 다양한 융합 모델을 발굴해 나가겠다"고 강조했다.