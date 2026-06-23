박창근 국토안전관리원장 “사망사고 감축 전력…전국 2만여곳 집중 관리”

이미지 0 박창근 국토안전관리원장이 23일 세종시에서 열린 국토교통부 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다./국토교통부 기자단

국토안전관리원이 건설 현장 사망사고 감축을 위해 소규모 공사장 안전관리를 강화한다. 올해부터 '안전 패트롤' 제도를 본격 운영해 50억원 미만 공사장 2만여곳을 집중 점검하고 안전 컨설팅을 실시한다.박창근 국토안전관리원장은 23일 세종시에서 열린 국토교통부 출입기자단 간담회에서 "건설현장 사망사고가 감소 추세지만 여전히 안타까운 사고가 이어지고 있다"며 "소규모 현장이 건설안전의 최대 취약 지대"라고 말했다.국토안전관리원에 따르면 건설 현장 사망사고의 약 40%가 공사비 50억원 미만 현장에서 발생한다. 전국 토목공사 현장의 약 90%가 50억원 미만 사업장인 만큼 안전 사각지대 해소가 필요하다는 설명이다.관리원은 건설공사정보시스템(KISCON)에 등록된 현장 중 위험 공정이 포함된 사업장을 선별해 전문가가 직접 점검하는 '안전 패트롤' 제도를 도입했다. 올해 총 2만2000개 현장을 점검하고, 이 중 1만5000개 현장은 연말까지 집중 관리할 계획이다. 중대한 위험 요인이 발견되면 발주청이나 지방자치단체에 즉시 통보해 후속 조치를 유도한다.최근 잇따른 싱크홀 사고와 관련해서는 지하 안전관리 체계 개편에도 나선다. 설계 단계의 지하 안전평가 기준을 정비하고, 공사 단계에서는 서류 중심 조사에서 현장 점검 중심으로 전환한다. 유지관리 단계에서는 올해 65억원을 투입해 지표투과레이더(GPR) 장비를 확충하는 등 지반침하 대응 역량을 강화할 방침이다.AI 기반 안전관리도 확대한다. 현재 안전 점검 보고서의 사진·도면 분석에 AI를 활용하고 있으며, AI 드론을 통한 교량·댐 점검도 진행 중이다. 박 원장은 "같은 인력으로 더 많은 현장을 관리하기 위해 AI 활용을 확대하고 있다"며 "보다 정밀한 안전진단 체계를 구축하겠다"고 말했다.