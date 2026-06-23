파마리서치, AMWC 참가…‘리쥬란 토탈 에스테틱’ 소개

[사진] AMWC Korea 2026 파마리서치 부스 0 'AMWC 코리아 2026'에 참가한 파마리서치 전시 부스. /파마리서치

파마리서치가 최근 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울에서 열린 'AMWC 코리아 2026'에 참가해 '리쥬란' 중심 토탈 에스테틱 솔루션을 선보였다.23일 파마리서치에 따르면 AMWC는 미용의학·안티에이징 분야의 최신 임상 경험과 시술 트렌드를 공유하는 세계 최고 권위의 국제 학술행사다. 올해 첫 한국에서 열린 이번 행사에는 글로벌 의료진과 업계 관계자들이 대거 참석했다.파마리서치는 이번 행사에서 연어 DNA에서 추출한 DOTPN 기반 스킨부스터 리쥬란을 중심으로 에스테틱포트폴리오를 선보였다. 전시 부스에서는 히알루론산(HA) 필러 '클레비엘', 보툴리눔 톡신 A형 제제 '리엔톡스', PN 성분 관절강 주사제 '콘쥬란' 등 주요 제품을 함께 선보였다.파마리서치는 이번에 AMWC 어워즈에서 '피부활성화 부문(Best Injectable for Skin Revitalization'을 수상하는 영예를 안기도 했다.국내외 석학들과 함께 리쥬란의 임상 활용 가능성에 대해서도 구체적으로 다뤄보는 시간을 가지기도 했다.미국 피부과 전문의이자 에스테틱 분야 권위자 수닐 칠루쿠리 박사는 PN의 작용 기전과 임상 적용에 대한 근거 기반 관점을 공유했다. 박현준 청담 메이린의원 원장은 리쥬란과 에너지 기반 의료기기 를 병행한 모공, 기미, 홍반 개선 전략에 대해 발표했다.파마리서치 관계자는 "글로벌 에스테틱을 선도하는 파마리서치만의 토탈 에스테틱 솔루션을 해외 의료진에게 직접 소개할 수 있는 의미 있는 자리"라며 "AMWC 어워즈 수상을 통해 리쥬란의 경쟁력을 국제적으로 인정받은 만큼 앞으로도 연구와 학술 교류를 지속 확대하며 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 브랜드 영향력을 강화해 나가겠다"고 말했다.