12·12 군사반란군에 항거한 故김오랑 중령·정선엽 하사 ‘충무무공훈장’ 추서결정

사망구분 ‘전사’ 변경, 공적 부합 훈장 추서

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12·12 군사반란군에 항거하다 전사한 고(故) 김오랑 중령·정선엽 하사에게 충무무공훈장을 추서하는 안건이 23일 국무회의를 통해 의결됐다.국방부는 이날 국무회의 의결 소식을 전하며 "이번 서훈은 고인들의 사망구분이 2022년 '순직'에서 '전사'로 변경된 것을 근거로 국가안보와 민주주의 수호를 위해 자신의 생명을 바쳐 소임을 다한 이들의 숭고한 희생을 기리고 공적에 부합하는 최고 예우를 다하기 위한 결정"이라고 밝혔다.김 중령은 '전사'로 사망구분이 변경됨에 따라 합당한 추서를 위해 지난 3월 기존 서훈인 보국훈장(삼일장)을 취소하는 절차를 완료해 충무무공훈장 추서룰 추진했다. 김 중령은 12·12 군사반란 당시 특전사령관의 비서실장으로 반란군의 불법적인 특전사령관 체포 시도에 저항하다 총탄에 맞아 전사했다.이후 1980년 2월 국립묘지에 안장됐고 1990년 2월 중령으로 추서진급됐다. 2014년엔 보국훈장이 추서된 바 있다.정 하사는 그간 고인 희생에 합당한 서훈이 이뤄지지 못했으나 사망구분 변경 이후 서훈 추진 필요성이 지속 제기돼 왔다. 이후 국무회의 의결을 통해 충무무공훈장 추서가 결정됐다. 12·12 군사반란 당시 국방부 지하 벙커 초소 근무 중 반란군의 무장해제 요구를 거부하며 초소를 사수하다 총탄에 맞아 전사했다.이후 1980년 3월 국립묘지에 안장됐고 2025년 8월 하사로 추서 진급됐다.국방부 관계자는 "앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들을 끝까지 기억하고 반드시 그에 맞는 합당한 예우를 다한다는 원칙을 실현해 나갈 것"이라며 "향후 관계기관·유가족 간 긴밀한 협의를 통해 무공훈장 전수식 추진 방안을 검토해 나갈 것"이라고 밝혔다.