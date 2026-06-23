KCC실리콘, ‘APFE 2026’ 참가…中 소재 시장 공략 가속도

지난해 아시아 최대 규모의 소재 전문 전시회 APFE 2025에 참가했던 KCC실리콘 부스 전경 0 지난해 APFE 2025에 참가했던 KCC실리콘 부스 전경. /KCC실리콘

KCC실리콘이 중국 소재 시장 공략에 속도를 낸다.23일 KCC실리콘에 따르면 아시아 최대 규모의 테이프·기능성 필름 산업 전문 전시회 'APFE 2026'가 24일부터 26일까지 중국 상하이에서 열린다. KCC실리콘은 지난해에 이어 2년 연속 APFE에 참가한다.KCC실리콘은 이번 전시회를 통해 감압점착제(PSA)와 이형코팅제(RLC)용 실리콘 소재를 선보여 글로벌 시장에서 PSA·RLC 분야 경쟁력을 강화하고 신규 고객 확보에 나설 계획이다.PSA는 손으로 누르는 정도의 압력만으로 접착되는 소재로 산업용 테이프, 보호필름, 라벨, 의료용 패치 등에 다양한 산업 분야에 활용된다.RLC는 이런 점착제가 보관·사용 과정에서 다른 표면에 달라붙지 않도록 하는 코팅 소재다. 점착제가 필요한 시점에 쉽게 떨어져 나올 수 있도록 하는 이형 기능을 제공한다.이와 함께 바이오 실리콘 점착제, 무용제형 실리콘 점착제, 불소 실리콘 이형코팅제, 스페셜티 이형코팅제 등을 중심으로 차별화된 기술력과 제품 경쟁력을 소개할 예정이다.KCC실리콘은 이번에 고객 맞춤형 솔루션 제공 범위를 넓히고 신규 고객 발굴을 가속화할 방침이다. 또 현지 기술 마케팅을 강화해 중국 점착·이형 소재 시장에서의 입지를 더욱 확대해 나갈 계획이다.KCC실리콘 관계자는 "APFE 2026은 글로벌 고객들에게 KCC실리콘의 차별화된 실리콘 기술력과 제품 경쟁력을 선보일 수 있는 중요한 전시회"라며 "친환경·고기능 실리콘 소재를 바탕으로 중국 시장 고객과의 협력을 확대하고 글로벌 시장 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.