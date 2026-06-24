[인터뷰] 이호성 산돌식품 대표 “홍천서 만든 K푸드, 세계 식탁에 올릴 것”

직접 생산 기반으로 300개 매장 확대

미국·태국 공략 본격화…K푸드 해외 진출 속도

clip20260624140824 0 이호성 산돌식품 대표가 지난 18일 강원도 홍천 본사에서 자사 가정간편식(HMR) 제품을 소개하고 있다./장지영 기자

clip20260624142532 0 지난 18일 강원도 홍천군 산돌식품 공장에서 직원이 생산된 면사리를 확인하고 있다./장지영 기자

clip20260624141721 0 이호성 산돌식품 대표가 지난 18일 강원도 홍천 본사에서 자사 제품군을 설명하고 있다./장지영 기자

CJ 출신인 이호성 산돌식품 대표가 강원도 홍천의 소규모 식품공장을 인수한 것은 2004년이다. 당시 공장의 연매출은 1억5000만원 수준에 그쳤고 인수 과정에서 30억원가량의 부채도 떠안았다. 이후 거래처를 확대하며 사업 기반을 다진 산돌식품은 지난해 매출 390억원 규모의 식품 제조·외식 기업으로 성장했다.산돌식품은 최근 국내 외식 프랜차이즈 사업을 넘어 해외 시장 진출을 확대하고 있다. K푸드 수요가 늘어나면서 중소 식품 제조기업에도 수출과 현지 사업 기회가 생기고 있다는 판단에서다.지난 18일 강원도 홍천 본사에서 만난 이 대표는 "외식 브랜드 대부분은 주요 식재료를 외부에서 공급받지만 산돌식품은 떡과 면, 육수, 소스 등을 자체 생산하고 있다"며 "직접 생산하기 때문에 품질과 원가 측면에서 강점이 있다"고 말했다.산돌식품은 현재 떡류, 냉면, 칼국수, 만두피, 육수, 소스 등 250여 종의 제품을 생산하고 있다. 홍천 본사에는 면류와 떡류, 소스류 생산시설이 들어서 있다. 자체 외식 브랜드인 '33떡볶이&꼬마김밥'은 전국 300여 개 매장을 운영하고 있으며 최근에는 국수 전문 브랜드 '면24'를 새로 선보였다.외식 브랜드 확장에도 제조업 기반 사업 구조가 한몫했다. 제품을 직접 생산할 경우 가맹점에 공급하는 식재료의 품질을 일정하게 유지하고 원가 변동에 대응하기 쉽다는 게 회사 측 설명이다. 이 대표는 "가맹점의 수익성이 유지돼야 본사도 성장할 수 있다"며 "원가 부담을 낮추는 구조를 유지하는 데 중점을 두고 있다"고 설명했다.산돌식품이 최근 집중하는 분야는 해외 사업이다. 태국에서는 현지 최대 식품·유통기업인 CP그룹 계열사와 협력해 '33분식' 브랜드를 전개하고 있다. 또한 지난해 태국 수도인 방콕에 1호점을 연 데 이어 현지 매장 확대에도 속도를 내고 있다. CP그룹이 보유한 편의점과 대형 유통망은 향후 사업 확대의 발판이 될 것으로 기대된다.미국 시장에서는 냉동 가정간편식(HMR) 제품군을 앞세우고 있다. 산돌식품은 미국 버지니아에 법인을 설립하고 현지 유통망 진입을 준비하고 있다. 한인마트 중심의 유통에서 벗어나 현지 소비자를 겨냥한 제품을 확대하겠다는 전략이다. 이를 위해 떡볶이, 꼬마김밥, 비빔밥, 잡채밥, 김치볶음밥 등 전자레인지 조리가 가능한 제품도 개발했다.다만 해외 사업이 단기간에 실적으로 이어질지는 지켜봐야 한다. 현지 유통망 확보, 브랜드 인지도 제고, 소비자 입맛에 맞춘 제품 현지화 등이 과제로 남아 있다. 특히 한국에서 검증된 메뉴와 운영 방식이 해외 시장에서도 그대로 통할지는 불확실하다.이에 대해 이 대표는 "한국에서 성공한 브랜드라고 해서 해외에서도 같은 방식으로 성공한다고 보기 어렵다"며 "현지 소비자의 입맛과 식문화, 소비 패턴을 반영하는 것이 중요하다"고 강조했다.산돌식품은 올해와 내년을 사업 전환기로 보고 있다. 면24 론칭, 태국 프랜차이즈 확대, 미국 HMR 수출 준비가 동시에 진행되고 있기 때문이다. 국내 외식 경기 둔화와 원가 부담이 이어지는 상황에서 해외 사업이 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 수 있을지가 관건이다.이 대표는 "제조 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장에서 제품 공급 기반을 넓혀가겠다"며 "해외 소비자들이 일상적으로 접할 수 있는 K푸드 제품을 만드는 것이 목표"라고 밝혔다.