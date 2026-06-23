공천권에 대권까지 걸린 與당권 경쟁…친명·친청 계파 갈등 고조

더불어민주당 차기 당대표 선거 후보로 나선 정청래 대표(왼쪽부터), 김민석 국무총리, 송영길 의원. /박성일·송의주 기자, 연합

더불어민주당의 '당권 레이스'가 본격화하고 있다. 정청래 대표가 이번 주 대표직에서 물러난 뒤 연임 도전을 공식화할 것으로 예상되면서, 당권을 둘러싼 '친명(친이재명)·친청(친정청래)' 간 계파 갈등이 격화될 것이란 전망이 나온다. 친명계로 분류되는 김민석 국무총리와 송영길 의원도 연일 당심(黨心)을 얻기 위한 행보에 속도를 내고 있다. 최근에는 정 대표를 겨냥한 견제성 발언까지 내놓으며 신경전을 벌이는 모습이다.





23일 정치권에 따르면 정 대표는 이번 주 안에 대표직을 내려놓고 연임 도전을 선언할 것으로 관측된다. 오는 24일 최고위원회의에서 8·17 전당대회 준비위원회 구성 안건이 의결될 예정인 만큼, 정 대표가 이날 공식 입장을 밝힐 가능성이 거론된다.





이번 전당대회가 주목받는 이유는 차기 당 대표가 유력 대권주자로 자리매김할 수 있다는 관측 때문이다. 선출된 당 대표는 2028년 총선 공천권을 행사하며 당내 지지 기반을 다질 수 있다. 정치권에서는 당 대표가 총선 승리를 이끌 경우 대권까지 직행할 수 있다는 평가도 나온다.





특히 정 대표가 '현직 프리미엄'을 등에 업고 연임에 성공할지가 최대 관심사다. 당내에서는 '지방선거 책임론'을 이유로 연임을 저지해야 한다는 목소리도 나오지만, 정 대표 특유의 개혁적 성향이 강성 지지층에 소구할 수 있다는 분석도 있다.





무엇보다 전당대회에서 대의원을 포함한 권리당원 투표 비중은 70%에 달한다. 정 대표로서는 당심 확보에 비교적 유리한 환경인 셈이다. 정 대표가 최근 '보완수사권 완전 폐지'를 주장하며 강경 노선을 고수하는 것도 이 같은 배경과 무관치 않다는 해석이 나온다. 그는 연일 "검찰개혁의 마침표는 보완수사권 완전 폐지"라고 강조하고 있다.





김 총리 역시 이달 말 총리직에서 물러난 뒤 당권 도전에 나설 것으로 보인다. 친명계 대표주자로 꼽히는 김 총리는 정 대표를 향한 '지방선거 책임론'이 부각되는 상황에서 반사효과를 노리며 당내 분위기 주도에 나서고 있다.





다만 일각에서는 김 총리의 과거 행적이 당권 행보의 걸림돌이 될 수 있다는 평가도 나온다. 민주당 한 관계자는 "당내 의원들은 몰라도 당원들 사이에서는 김 총리에 대한 지지도가 그리 높아 보이지 않는다"며 "노무현 전 대통령에 대한 부채 의식을 가진 당원들이 적지 않은 만큼, 김 총리의 과거 행적을 문제 삼는 이들도 있다"고 말했다.





김 총리가 최근 정 대표처럼 강성 지지층 결집에 공을 들이는 것도 핵심 지지층을 겨냥한 행보로 풀이된다. 그는 '보완수사권 폐지'에 무게를 실으며 이 대통령의 입장과 온도 차를 보였는데, 이를 두고 전당대회를 염두에 두고 권리당원들의 지지를 얻기 위한 전략이라는 해석이 나온다.