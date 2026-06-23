李 “자산형성에 청년 소외감”...일자리·주식·주거대책 주문

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이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 청년세대가 직면한 일자리·주거 문제 등을 거론했다. 지방선거 이후 처음 열린 국무회의이자 유럽 순방 이후 국내 민생 현안을 점검하는 자리였다.
이 대통령은 "반도체 호황으로 주식시장 급성장이라는 눈부신 성과가 나왔지만 그 이면에는 자산 양극화라는 그늘도 짙게 드리우고 있다"며 "특히 안정적 일자리와 소득을 통해 자산을 형성할 기회 자체가 부족한 청년세대는 가장 큰 소외자들"이라고 밝혔다. 이어 "역대급 성과급과 코스피 지수 상승이 청년들에게는 '딴 세상 얘기'로 받아들여질 수 있다"면서 자산 격차 문제는 단기간에 해결하기 어렵다며 꾸준한 정책 추진을 당부했다.
이 대통령은 6·3 지방선거 당시 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태와 관련해검찰·경찰 합동수사본부 규모가 30명 안팎이라는 보고를 받은 뒤 "좀 늘려야 할 것 같다"며 인력 보강을 지시했다.
한편 이 대통령은 주식 매도대금 결제 기간 단축도 점검하라고 지시했다. 현행 국내 주식 거래는 매도 후 이틀 뒤 대금이 결제되는 'T+2' 구조다. 이 대통령은 "요즘 같은 세상에 돈 돌려받는 데 이틀씩 걸리나 납득이 안 될 수도 있다"고 했다.