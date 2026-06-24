네이버클라우드, 한국지멘스와 제조산업 AX 가속화 나서

업무협약 체결

[이미지] 네이버클라우드-지멘스 업무협약 사진 0 김유원 네이버클라우드 대표(왼쪽부터), 지멘스 그룹 경영이사회 멤버이자 디지털 인더스트리(DI) 부문 대표(CEO) 세드릭 나이케(Cedrik Neike) 부회장, 한국지멘스 선임 부사장 및 디지털 인더스트리 부문장 티노 힐데브란트(Tino Hildebrand)이 업무협약식에 참석했다./네이버클라우드

네이버클라우드는 한국지멘스와 제조 산업의 AI 전환을 가속화한다고 24일 밝혔다. 독보적 AI·클라우드 기술을 보유한 네이버클라우드와 글로벌 제조 자동화 및 디지털화 분야의 리더인 지멘스가 각 사의 강점을 결합해 제조 산업의 새로운 혁신 모델을 만들어간다는 계획이다.양사는 경기도 성남시 네이버 1784에서 김유원 네이버클라우드 대표, 정하중 한국지멘스 대표이사·사장, 티노 힐데브란트(Tino Hildebrand) 한국지멘스 선임 부사장 겸 디지털 인더스트리(DI) 부문장 등 양사 임원진이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다. 특히 협약식에 지멘스 그룹 경영이사회 멤버이자 디지털 인더스트리(DI) 부문 대표(CEO) 세드릭 나이케(Cedrik Neike) 부회장이 직접 참석했다. 글로벌 사업부문 CEO가 단일 국가 차원의 파트너십 협약식에 직접 참석하는 것은 이례적인 사례로, 한국 제조 시장의 전략적 중요성과 이번 협력에 대한 지멘스의 높은 기대를 보여준다.제조업은 AI 전환 잠재력이 가장 큰 산업 중 하나다. 제품 설계부터 생산, 운영, 유지보수에 이르기까지 방대한 데이터가 생성되는 만큼 AI를 활용한 생산성 향상과 품질 혁신 가능성이 크기 때문이다.지멘스는 글로벌 제조 현장에서 축적한 데이터 수집·해석·활용 역량과 전문성을 바탕으로 제조 현장의 디지털화를 지원하고, 네이버클라우드는 자사가 보유한 클라우드 인프라 구축 및 운영 경험을 더해 산업현장에 최적화된 AI 기반 혁신 모델과 통합 솔루션을 공동 발굴할 계획이다.구체적으로 지멘스의 자동화·디지털 트윈·산업용 AI·OT/IT 융합 솔루션과 네이버클라우드 인프라를 결합한 솔루션 경쟁력 강화, 네이버클라우드의 하이퍼스케일·모듈러 데이터센터 및 클라우드 서비스 기반의 산업용 AI·DX 솔루션 확대, 공동 고객 발굴과 시장 확대, 레퍼런스 아키텍처 공동 개발 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 협력은 AI·클라우드 분야와 제조 혁신 분야의 리더가 만나 산업현장의 혁신을 함께 만들어가는 의미 있는 출발점"이라며 "데이터 주권과 국내 규제 대응 역량을 갖춘 AI·클라우드 플랫폼을 바탕으로 국내 제조 기업들이 AI의 가치를 현장에서 실질적으로 체감할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.지멘스 그룹 경영이사회 멤버이자 디지털 인더스트리 부문 대표 세드릭 나이케 부회장은 "제조업이 현재 새로운 혁신과 도약의 전환점을 맞이하고 있는 만큼 오늘날 경쟁력을 확보하기 위해서는 더욱 빠르고, 효율적이며, 유연한 생산 체계를 갖추는 것이 중요하다"며 "지멘스는 네이버클라우드와 함께 AI를 제품의 설계, 생산, 운영 전 과정의 중심에 적용함으로써 제조업의 혁신을 가속화하고, 미래 산업의 새로운 기준을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.