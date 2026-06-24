준오헤어, 프리미엄 공간 ‘준오 서울’ 오픈…“차별화된 리추얼 케어”

[첨부사진1] 준오헤어의 국내 첫 플래그십 '준오 서울' 외관 0 25일 오픈해 본격 서비스에 나서는 '준오 서울'. /준오헤어

준오헤어가 25일 서울 용산구 한남동에 브랜드 최초 국내 플래그십 매장 '준오 서울'을 오픈하고 프리미엄 헤어 웰니스 서비스 강화에 나선다.24일 준오헤어에 따르면 준오 서울은 단순 스타일링이 아닌 '웰니스 리추얼(Wellness Ritual)'의 관점으로 서비스 영역을 확장한 것이 특징이다.최근 헤어 스타일링뿐 아니라 헤드 스파, 두피 케어, 맞춤형 헤어 컨설팅 등 프리미엄 웰니스 서비스에 대한 수요가 확대되고 있는 상황이다. 준오헤어는 준오 서울을 통해 스타일과 회복이 공존하는 차별화된 고객 경험을 선보인다는 계획이다.준오 서울에서는 40여년간 축적된 준오헤어의 헤리티지를 기반으로 한 감각적인 스타일링은 물론 9개의 프라이빗 룸에서 진행되는 차별화된 헤드 스파 프로그램을 선보인다. 전문적인 두피 진단을 기반으로 클렌징, 지압까지 두피 컨디션을 섬세하게 고려한 맞춤형 프리미엄 케어를 제공한다.프로그램은 스트레스 완화와 편안한 휴식을 돕는 '준오 서울 힐링', 깊은 휴식과 온전한 회복을 위해 설계된 준오 서울의 시그니처 프로그램 '준오 서울 리추얼' 등 2가지 코스로 본인의 라이프스타일과 컨디션에 따라 선택할 수 있다.준오헤어는 준오 서울을 시작으로 헤어와 웰니스를 결합한 프리미엄 고객 서비스를 강화할 계획이다. 특히 독창적 공간 구성과 전문 헤드 스파 프로그램을 기반으로 국내외 고객에게 준오헤어만의 K-헤어 웰니스 가치를 지속적으로 선보일 방침이다.송현석 준오헤어 대표는 "준오 서울은 그동안 쌓아온 기술력과 서비스 철학을 집약한 공간이자 K-헤어의 새로운 가능성을 제시하는 이정표"라며 "차별화된 리추얼 케어로 고객들이 일상 속에서 진정한 휴식과 아름다움을 경험할 수 있길 바란다"고 말했다.