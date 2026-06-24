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중기벤처 중소

동화일렉트로라이트, ‘건식 기반 음극 전극 소재 기술 개발’ 국책과제 주관

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 24. 09:44

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사진_동화일렉트로라이트, 건식 기반 음극 소재 개발 국책과제 주관사 선정_20260624
동화일렉트로라이트 연구소 전경. /동화기업
동화기업의 계열사 동화일렉트로라이트가 산업통상부 주관 '탄소 저감을 위한 건식 기반 음극 전극 소재 기술 개발' 국책과제 주관 기관으로 선정됐다.

24일 동화기업에 따르면 동화일렉트로라이트는 '800Wh/L급 고성능 리튬 이차전지용 건식 음극 기술 개발' 중 세부 과제인 '고성능 건식 음극 구현을 위한 고이온·고전자 전도 요소 기술 개발'을 주관한다.

이를 위해 에이비씨에너지, 한국화학연구원, 한국세라믹기술원 등과 긴밀히 협력해 나갈 예정이며 건식 후막 음극용 고안정성 전해액 개발·양산화, 고접착·저저항 프라이머 코팅 공정 확보, 건식 음극 구조 최적화·통합 성능 검증을 목표로 한다.

특히 동화일렉트로라이트는 저점도 용매 기반 전해액 설계, 건식 음극용 전해액 첨가제 개발, 실리콘-탄소 전해액 첨가제 개발을 중점적으로 수행할 방침이다.

협력 기간은 올해 4월부터 오는 2029년 12월까지다. 정부 지원 규모는 총 280억원이며 이 가운데 동화일렉트로라이트가 주관하는 세부 과제에 91억원이 투입된다.

건식 공정은 습식 대비 에너지 밀도와 공정상 친환경성이 우수하지만 그간 연구 개발은 양극재 분야에 집중됐다. 동화일렉트로라이트는 이번 과제를 통해 건식 음극 최적화 소재 기술을 조기에 선점한다는 구상이다.

가격 경쟁력을 앞세운 중국 배터리 기업 공세에 맞서 고함량 실리콘 기반 제품을 개발, 프리미엄 전기차부터 로봇, 드론, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 모빌리티 시장 전반에서 기술 격차를 확보하겠다는 전략이다.

김종훈 동화일렉트로라이트 대표 "과제를 성공적으로 수행해 확고부동한 기술 우위는 물론 국가 차원의 기술 경쟁력 강화에도 크게 기여하겠다"고 말했다.
이철현 기자

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