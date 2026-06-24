링크드-매치스플랜, AX사업 확대 위한 전략적 파트너십 체결

[보도자료 이미지] 링크드, 기업 AX 솔루션 사업 본격화…신규 성장동력 확보 0 오랑휘 링크드 전략신사업본부 상무(왼쪽), 김이삭 매치스플랜 대표가 지난 23일 전략적 파트너십 체결 후 기념촬영을 하고 있다. /링크드

링크드가 AI 근무 관리 솔루션 '오피오(Offio)' 운영사 매치스플랜과 전략적 파트너십을 체결하고 AX(AI 전환)사업 확대에 나선다.24일 링크드에 따르면 오피오는 근무시간 기록, 업무 활동 분석, AX를 위한 전사적 데이터 구축 등을 부담 없이 혁신해 나갈 수 있다는 점이 특징이다. 특히 관리자에게 제출하기 전 구성원이 민감한 기록을 직접 삭제할 수 있는 '선택적 제출 시스템'을 적용해 업무 가시성과 프라이버시 보호를 동시에 구현했다.링크드는 기업 고객 네트워크와 사업화 역량을 기반으로 오피오의 영업·시장 확대를 추진, 이를 통해 AX 솔루션 포트폴리오를 확장하고 신규 수익원을 발굴해 나갈 예정이다. 매치스플랜은 서비스 개발과 운영을 전담해 안정적인 서비스 제공을 지원한다.양사는 이달부터 선착순 20개 기업을 대상으로 파일럿 파트너 프로그램을 운영하며 고객 피드백을 반영한 서비스 고도화를 통해 기업용 유연근무 솔루션·AX 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.김이삭 매치스플랜 대표는 "이번 협력을 통해 더 많은 기업들이 부담 없이 업무효율 극대화, AX 데이터셋 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.링크드 민용재 대표는 "이번 협력으로 업무 생산성 관리 영역까지 AX 사업 포트폴리오를 확대하고 기업 고객 대상 AI·AX 솔루션 공급을 강화해 새로운 성장동력과 수익 기반을 확보해 나가겠다"고 강조했다.