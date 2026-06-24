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유통 식품

투썸플레이스, 델리 라인업 확대…파니니·구운 고로케 선봬

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정문경 기자

승인 : 2026. 06. 24. 11:04

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간편식 수요 증가에 신제품 출시
K-스타일 델리 메뉴 판매량 전년 대비 40% 늘어
[사진자료] 투썸플레이스, ‘핫치킨 치즈 멜트 파니니’, ‘구운 고로케’ 출시
투썸플레이스 '핫치킨 치즈 멜트 파니니'·'구운 고로케' ./투썸플레이스
투썸플레이스가 델리 메뉴 경쟁력 강화를 위해 신제품 '핫치킨 치즈 멜트 파니니'와 '구운 고로케' 2종을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 신제품은 최근 간편하면서도 만족감 있는 한 끼를 선호하는 '스내킹(snacking)' 트렌드를 반영해 기획됐다. 투썸플레이스에 따르면 K-스타일 델리 메뉴 판매량은 전년 대비 약 40% 증가하며 성장세를 보이고 있다.

'핫치킨 치즈 멜트 파니니'는 일반적인 치아바타나 바게트 대신 식빵을 활용해 한국식 스타일로 재해석한 제품이다. 구운 식빵 사이에 스파이시 크림소스와 치킨을 넣고 치즈를 더해 매콤한 맛과 고소한 풍미를 구현했다.

해당 제품은 아메리카노와 함께 구매하면 2000원 할인 혜택을 제공하는 '올데이 투썸 세트' 적용 메뉴로 운영된다.

함께 선보이는 '구운 고로케' 2종은 야채와 치킨을 주재료로 활용한 한국식 고로케 제품이다. 튀기지 않고 오븐에 구워 담백한 식감을 강조했다.

'구운 야채 고로케'는 야채와 고기를 채워 고소한 맛을 살렸으며, '구운 핫치킨 고로케'는 매콤한 핫치킨을 넣어 은은한 매운맛을 구현했다.

투썸플레이스 관계자는 "간편하면서도 든든한 식사를 원하는 고객 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "파니니를 비롯한 델리 메뉴에 대한 고객 반응이 긍정적인 만큼 앞으로도 다양한 델리 라인업을 선보일 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

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