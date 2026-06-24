野 최은석 “김민석, 中 일정 중 ‘태극기 배지 거꾸로’ 착용… 국가적 망신”

최은석 의원, 페이스북 글 통해 강하게 비판

"총리는 국가의 대표, 국민들 어찌 신뢰하나"

clip20260624105615 0 김민석TV 유튜브 캡쳐

최은석 국민의힘 의원이 김민석 국무총리가 지난 23일 칭화대 방문 시 가슴에 태극기 배지를 거꾸로 달고 행사에 나선 것을 강하게 비판했다. 최 의원은 "대한민국 국무총리가 해외 공식 일정에서 태극기를 거꾸로 단 모습이 공개됐다는 것 자체가 국가적 망신"이라며 "최근 당권 경쟁에 너무 정신이 팔려 있었던 것 아니냐"라고 질타했다.최 의원은 24일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "총리는 해외 일정을 소화하면서 국가를 상징하는 태극기 배지조차 제대로 확인하지 않았다. 현장에 있던 누구도 이를 발견하지 못했다. 촬영한 사람도 못 봤고, 편집한 사람도 못 봤고, 검수한 사람도 못 봤다"면서 "국무총리는 국가를 대표하는 자리다. 태극기 하나 제대로 챙기지 못하면서 국가를 챙기겠다고 하면 국민들이 어떻게 신뢰하겠나"고 지적했다.김 총리는 더불어민주당 전당대회 출마를 기정사실화하면서 국무총리직 사임이 거론되고 있다.최 의원은 "최근 당권 경쟁에 정신이 팔린 나머지 국가를 대표하는 국무총리의 책무보다 당권 정치가 더 중요했던 것은 아닌지 의문"이라며 "국격은 거창한 구호나 화려한 수사로 세워지는 것이 아니다. 태극기 하나 바로 다는 것부터 시작된다는 사실을 무겁게 되새기기 바란다"고 말했다.김 총리의 유튜브 채널 '김민석TV'는 전날 김 총리의 칭화대 방문 소식을 숏폼 영상으로 제작해 게재했다. '20년 만에 찾은 모교 칭화대 방문'이라고 게재된 영상에는 김 총리가 방문 행사에서 인사말 하는 장면이 담겼다. 이 자리에서 김 총리는 태극기 배지를 왼쪽 가슴에 달았는데 태극기 배지가 거꾸로 달려있었다.