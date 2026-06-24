“기술 초격차로 유니콘 키운다”…중기부, 4년간 200억 지원 ‘딥테크 챌린지’ 출범

41대 1 경쟁률 뚫고 7개 팀 예비연구 선정… 반도체·우주·SMR 등 미래 전략기술 선점

민간 투자 연계형 대형 R&D 프로젝트… 예비연구 거쳐 최종 5개 팀 최대 200억 지원

노 0 노용석 중기부 제1차관이 24일 오후 SVC 서울에서 열린 '생태계혁신형 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 예비연구 프로젝트팀 출범식'에서 인사말을 하고 있다.

중소벤처기업부가 국가 미래 기술 경쟁력을 확보하기 위한 대형 R&D(연구개발) 프로젝트의 본격적인 막을 올렸다.중기부는 24일 오후 SVC 서울에서 첨단 기술 분야의 혁신을 이끌 '생태계혁신형 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)'의 예비연구 프로젝트팀 출범식을 개최했다.이번 사업은 글로벌 시장 판도를 바꿀 수 있는 혁신적인 과제를 발굴하기 위해 기획됐다. 총 206개 컨소시엄이 지원해 41대 1의 경쟁률을 기록했으며, 기술·경영·투자 전문가와 국민 평가단의 엄정한 심사를 거쳐 최종 7개 컨소시엄이 예비연구 대상으로 선정됐다.생태계혁신형 DCP는 중소·벤처기업은 물론 대기업, 대학, 출연연이 컨소시엄을 이뤄 참여하는 대형 프로젝트다. 벤처캐피털(VC) 등 민간 투자사의 30억원 이상 선투자를 전제로, 정부가 4년간 최대 200억 원의 R&D 비용을 지원한다.이날 출범한 7개 팀은 앞으로 4개월간 기술성(PoC)과 시장성(PoM) 검증을 거치게 된다. 선정된 분야는 우주의학(스페이스린텍), 반도체(람다마이크로), 소형모듈원자로(알엑스), 바이오헬스(오믹스에이아이), 디스플레이(에스엔디스플레이), 이차전지(비이아이), 우주항공(바인텔레콤) 등 국가 핵심 전략기술이다.각 프로젝트팀은 이번 예비연구를 통해 기술의 상용화 가능성을 입증해야 한다. 중기부는 예비연구 종료 후 독창성과 시장 지배력이 입증된 최우수 프로젝트 5개를 최종 선정해 본격적인 자금 지원에 나설 계획이다.특히 중기부는 이번 경쟁에서 아쉽게 예비연구 단계에 진입하지 못한 기업들을 위해 기술도전형 DCP, 스케일업 팁스 등 타 사업과 연계해 기술 사장을 방지하는 안전장치도 마련했다.노용석 중기부 제1차관은 "이번 프로젝트가 성공적으로 완수되면 반도체, 소형모듈원자로(SMR), 우주항공 등 핵심 산업의 기술 주권을 확보할 수 있을 것"이라며 "최종 선정되는 팀이 글로벌 시장을 선도하는 초격차 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.