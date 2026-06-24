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코웨이 물빛합창단, 제3회 정기연주회…‘장르 초월 12곡 열창’

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 24. 14:47

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[사진자료2] 코웨이 물빛합창단, 제3회 정기연주회 '우리가 사랑했던 6월' 성황리 개최
물빛합창단이 지난 23일 서울 용산아트홀에서 열린 제3회 정기연주회 '우리가 사랑했던 6월' 무대에서 열창하고 있다. /코웨이
코웨이 시각장애인 합창단인 '물빛합창단'은 지난 23일 서울 용산아트홀 대극장 미르에서 제3회 정기연주회 '우리가 사랑했던 6월'을 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 연주회는 90분간 진행됐으며 650명의 관객이 함께했다. 합창단은 클래식부터 대중가요까지 다채로운 구성으로 총 12곡을 선보였다.

올해는 전문 배우와 함께 합창과 연극을 결합한 음악극 형식으로 연출했다. 연출가 겸 배우 고윤희씨와 연극배우 김영표씨가 주연을 맡고 물빛합창단 단원들도 연기에 참여했다.

중년이 되어 재회한 두 남녀가 과거의 엇갈린 사랑을 회상하는 내용의 음악극은 동물원의 '시청 앞 지하철역에서', 성시경의 '좋을텐데' 등 각 장면과 어울리는 대중가요로 구성됐다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 장애인 문화예술 활성화와 사회통합 가치 확산을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 물빛합창단은 중증 시각장애인 단원으로 구성된 혼성 합창단으로 2022년 창단해 장애인 문화예술 저변 확대에 기여하고 있다. 지난해 열린 '제33회 세계 장애인의 날 기념 전국장애인합창대회'에서 대통령상을 수상하며 실력을 인정 받았다. 현재 초등학교와 대학 등에서 장애 인식 개선을 위한 특강, 공연 등을 전개하고 있다.
이철현 기자

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