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서경덕 “피파에 월드컵 욱일기 응원 항의했더니 일본서 SNS 공격 쏟아져”

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 24. 15:07

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서경덕
/서경덕 인스타
서경덕 성신여대 교수가 일본 축구 응원단의 욱일기 사용 문제를 국제축구연맹(FIFA)에 항의한 이후 일본 누리꾼들로부터 온라인 공격을 받고 있다고 밝혔다.

서 교수는 24일 자신의 인스타그램을 통해 "제 SNS에 또 엄청난 공격을 퍼붓고 있다"고 말했다.

그는 최근 일본 응원단이 북중미 월드컵 예선전에서 군국주의 상징으로 논란이 되는 욱일기를 들고 응원한 것과 관련해 FIFA에 공식 항의했다고 설명했다. 이후 해당 내용이 일본 포털사이트 야후재팬 주요 뉴스로 다뤄지면서 수천 개의 댓글이 달리는 등 현지에서 큰 논란이 됐다고 전했다.

서 교수는 "잘못된 것을 바로잡고자 역사적 사실에 맞게 FIFA에 항의한 것이 이들에게는 뼈아픈가 보다"고 주장했다.

이어 "욱일기가 일본에서 풍어와 출산 등을 상징하는 의미로 사용돼 왔다는 사실은 알고 있다"면서도 "과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 당시 전면에 내세웠던 깃발로 사용된 역사적 사실은 외면하고 있다"고 지적했다.

또한 자신을 향한 비난을 넘어 태극기에 욱일기를 합성한 이미지를 다수의 다이렉트메시지(DM)로 받고 있다고 밝혔다.

서 교수는 "이런다고 욱일기의 역사가 감춰지거나 바뀌는 것은 아니다"라며 "계속 공격하라. 이를 역이용해 전 세계에 욱일기의 역사를 더 제대로 알리겠다"고 강조했다.


정아름 기자

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