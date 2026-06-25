앳홈 미닉스, 대전 신세계점 오픈…“기대 이상의 성과”

[앳홈 사진자료] 대전 신세계 Art & Science점 미닉스 매장 (1) 0 대전 신세계 아트 앤 사이언스점 입점 후 첫 주말인 지난 20일 방문객들로 붐비고 있다. /미닉스

앳홈 가전 브랜드 '미닉스(Minix)'가 지난 20일 대전 신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)점에 입점한 후 첫 주말부터 방문객들의 발길이 이어지고 있다.25일 미닉스에 따르면 오픈 첫 주말 비가 내리는 궂은 날씨에도 200여명이 넘는 고객이 매장을 방문했다. 고객 참여 이벤트에는 행사 시작 전부터 방문객들이 몰리며 생활가전 매장에서는 보기 드문 대기 행렬이 형성됐다.이번 입점의 성과는 매출에서도 확인됐다. 올해 3월 정식 오픈 당시 팝업스토어 대비 매출이 150% 증가한 센텀시티점과 비교해 대전점의 오픈 첫 주말 매출은 2% 증가했다.현장에서는 제품을 직접 체험하려는 고객들의 방문이 이어졌다. 국내 1위 음식물처리기 '더 플렌더 프로(PRO)'와 '더 플렌더 맥스(MAX)'를 중심으로 제품 성능과 사용 편의성에 대한 문의가 지속됐다.미닉스는 신규 입점을 기념해 '썸머 블랙 프라이데이(SUMMER BLACK FRIDAY)' 프로모션을 진행하고 있으며 음식물처리기와 미니 김치냉장고 등 주요 제품을 최대 41% 할인 판매한다. 이와 함께 신혼부부 대상 '혼수가전 2+1' 혜택과 '꽝 없는 뽑기 이벤트' 등 다양한 고객 참여 프로그램도 운영 중이다.미닉스는 수도권과 영남권에 이어 충청권까지 핵심 오프라인 거점을 확보하며 향후 오프라인 유통망 확대에도 속도를 낼 계획이다.미닉스 브랜드 관계자는 "신세계 강남점과 부산 센텀시티점에 이어 대전 신세계 아트 앤 사이언스점에서도 기대 이상의 성과를 거두며 충청권 시장에서의 성장 가능성을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 고객들이 제품을 직접 체험할 수 있는 오프라인 공간을 확대해 차별화된 브랜드 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.