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중기벤처 중소

카페24, ‘알리바바닷컴 소싱 서비스’ 출시…“새로운 판매 기회”

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 25. 13:35

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(이미지)카페24, 알리바바닷컴 연동 소싱 서비스 출시…상품 발굴부터 판매 준비까지 원스톱 지원(1)
알리바바닷컴(Alibaba.com)과 연동한 '알리바바닷컴 소싱' 이미지. /카페24
카페24는 알리바바닷컴(Alibaba.com)과 연동한 '알리바바닷컴 소싱' 서비스를 출시했다고 25일 밝혔다.

카페24 쇼핑몰 운영자는 관리자 페이지에서 알리바바닷컴의 상품을 검색하고 원하는 상품을 선택해 자신의 쇼핑몰에 바로 등록할 수 있다. 상품 소싱부터 판매 준비까지의 과정을 하나의 흐름으로 연결해 보다 간편하게 상품을 판매할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

카페24는 이번 연동을 통해 쇼핑몰 운영자가 해외 소싱 상품을 보다 손쉽게 발굴하고 판매할 수 있는 환경을 마련하게 됐다.

서비스의 핵심은 상품 발굴 이후 단계에 있다. 기존에는 판매하고자 하는 상품을 찾더라도 이를 쇼핑몰에서 판매할 수 있는 형태로 가공하기 위해 여러 작업을 직접 진행해야 했다. 특히 국내 소비자 환경에 맞게 상품 정보를 정리하고 상세페이지를 제작하는 과정에서 적지 않은 시간과 노력이 필요했다.

카페24는 이런 과정을 AI 기반 상품화 기능으로 지원한다. 상품 이미지 속 중국어를 자동 감지해 제거하고 이미지를 보정하며 상품 설명과 상세페이지도 자동 생성한다. 디자인 프로그램이나 외주 제작 없이도 판매 가능한 상태로 전환할 수 있다.

판매 방식은 직접 소싱과 드랍쉬핑 중 선택할 수 있다. 직접 소싱은 상품을 직접 수령한 뒤 검수, 재포장, 브랜딩하는 방식이다. 드랍쉬핑은 고객 주문이 발생한 뒤 공급업체에 발주하는 구조로 재고를 미리 확보하지 않아도 된다. 새로운 상품군을 테스트하려는 판매자나 창업 초기 사업자에게 특히 유효하다.

이재석 카페24 대표는 "상품을 찾는 것에서 나아가 실제 판매 가능한 상품으로 만드는 과정까지 지원함으로써 운영자들의 부담을 줄이고 새로운 판매 기회를 확대할 수 있도록 서비스를 고도화할 계획"이라고 말했다.
이철현 기자

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