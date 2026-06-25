원코리아범국민연대 “‘두 개 국가론’ 헌법에 배치…李, 대국민 사과해야”

정동영 장관 사퇴 촉구…‘2026 통일 백서’ 폐기도

“요구 관철될 때까지 통일 의지 결집해 투쟁 전개”

KakaoTalk_20260625_115658604 0 이희범 한국NGO연합 상임대표(원코리아범국민연대 공동대표)가 25일 열린 원코리아범국민연대 '두 개 국가론' 규탄 기자회견에서 발언하고 있다. /원코리아범국민연대

통일운동 시민단체인 원코리아범국민연대가 25일 이재명 정부에서 발간한 통일백서에 남북관계를 '평화적 두 국가관계'로 규정한 데 대해 "영구 분단을 제도화하려는 시도"라며 대국민 사과와 해당 표현 철회를 요구했다.원코리아범국민연대는 이날 국회 소통관에서 '두 개 국가론' 규탄 기자회견을 열고 "우리는 '사실상 두 국가' 공식화를 거부하며 즉각 철회를 촉구한다"고 밝혔다. 연대는 "통일부가 김정은의 '적대적 두 국가론'에 '평화적'이라는 형용사를 얹어 화답한 것은 여론을 호도하려는 말장난"이라며 "결국 영구 분단의 제도화에 부역하는 길"이라고 비판했다.통일부는 지난달 18일 이재명 정부 첫 통일백서를 통해 남북관계를 "통일을 지향하는 평화적 두 국가관계로 전환할 필요가 있다"고 명시했다. 이를 두고 연대는 정부가 '남북은 사실상 두 국가'라는 입장을 공식화한 것이라고 했다.특히 연대는 해당 표현이 헌법 정신에 배치된다고 지적했다. 헌법 제3조가 한반도 전체를 대한민국 영토로 규정하고 있고, 제4조는 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일을 국가의 책무로 명시하고 있다는 이유에서다. 장만순 일천만이산가족위원회 위원장은 "대한민국 내에서 '평화적 두 국가론'이라고 말하는 것은 반헌법적 행위"라고 말했다.연대는 이재명 정부의 대국민 사과와 정동영 통일부 장관의 사퇴도 촉구했다. 이희범 한국NGO연합 상임대표는 "오늘은 76년 전 6·25 전쟁이 발발한 날"이라며 "김정은은 통일전선 전술 차원에서 '두 개 국가론'을 주장하고 있는데, 정 장관이 그 주장에 공명하고 복창하고 있다"고 비판했다.아울러 연대는 '평화적 두 국가관계' 표현이 담긴 '2026 통일백서'를 즉각 폐기하고, 북한 인권 실태보고서 발간을 재개해 북한 주민의 자유와 인권 회복을 위한 정책을 수립해야 한다고 강조했다.연대 관계자는 "분단을 극복하고 자유롭고 통일된 새 국가를 실현하는 것이 시대정신이자 역사적 책임"이라며 "영구 분단을 제도화하는 '두 개 국가론'에 반대하며, 요구가 관철될 때까지 범국민적 통일 의지를 결집해 투쟁을 전개할 것"이라고 밝혔다.