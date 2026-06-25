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중기벤처 중소

웅진씽크빅, 멘토링 프로그램 ‘공부 드림 캠프’ 운영

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 25. 14:23

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사진_웅진씽크빅_공부DREAM캠프
웅진씽크빅 공부 드림 캠프 포스터. /웅진씽크빅
웅진씽크빅이 여름방학을 맞아 예비·현직 중학생의 진로 탐색을 돕고 학습 동기를 부여하는 전국 단위 멘토링 프로그램 '공부 드림(DREAM) 캠프'를 운영한다.

25일 웅진씽크빅에 따르면 이번 행사는 같은 지역 출신 선·후배를 연결하는 지역 맞춤형 멘토링 프로그램이다.

400명의 지원자 중 선발된 26명의 대학생 멘토들은 각자의 고교 소재지를 기준으로 해당 지역 캠프에 배정된다. 같은 학군에서 자란 선배가 진로와 입시 정보, 과목별 공부법 등을 전함으로써 수도권과 지방 학생 모두에게 현실적인 조언을 제공한다.

프로그램은 참가자들이 직접 질문하고 진로를 설계하는 참여형 방식으로 운영된다. 8월 셋째 주까지 전국 씽크빅 학습센터에서 개별 일정에 따라 진행된다.

참가 대상은 초등학교 6학년부터 중학교 3학년까지로 웅진씽크빅 홈페이지 내 '센터 찾기'에서 캠프를 진행하는 거주지 인근 씽크빅 학습센터를 확인한 후 전화 또는 방문을 통해 신청할 수 있다. 신청 기간은 내달 10일까지다.

신청자에게는 선착순으로 '와이즈멘토 진단검사'를 무료 제공한다. 검사 결과를 바탕으로 현장 교사가 후속 학습·진로 상담을 연계해 캠프 경험이 일회성 체험에 그치지 않고 진로 설계로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.

웅진씽크빅 관계자는 "여름방학 기간 학생들이 진로의 방향을 찾고 학습 동기를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이철현 기자

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