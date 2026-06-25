예술창업 꿈꾸는 청년 모여라…예술산업아카데미

진로 탐색부터 시장 검증까지 단계별 창업교육 운영

'아트 비즈니스 스케치'·'아트 비즈니스 챌린지 11기' 참가 접수

붙임1. 2026 예술산업아카데미 창업교육 '아트비즈니스챌린지 11기' 홍보물 0 /예술경영지원센터

붙임2. 2026 예술산업아카데미 창업교육 '아트비즈니스스케치 2기' 홍보물 0 /예술경영지원센터

문화체육관광부와 예술경영지원센터가 예술산업 창업생태계 활성화를 위해 예술산업아카데미 창업교육 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다. 창업을 새로운 진로로 모색하는 청년부터 예비·초기 창업자까지 폭넓게 지원해 예술기업가로의 성장을 돕는다는 계획이다.먼저 기초 과정인 '아트 비즈니스 스케치'가 운영된다. 이 과정은 예술산업 분야 진로를 고민하는 청년들이 자신의 강점과 가능성을 발견하고 창업을 하나의 진로로 탐색할 수 있도록 마련됐다. 올해는 교육 대상을 대학생까지 확대했다.교육은 7월 7일부터 2주간 총 4회에 걸쳐 진행된다. 예술산업 분야 진로를 탐색 중인 만 39세 이하 청년이라면 누구나 무료로 신청할 수 있으며, 접수는 오는 29일 오전 11시까지 아트모아 홈페이지에서 가능하다.이어 심화 과정인 '아트 비즈니스 챌린지 11기'도 참가자를 모집한다. 2021년 시작된 이 프로그램은 예비·초기 창업자가 고객과 시장을 이해하고 사업 아이템의 시장성을 검증할 수 있도록 설계된 실전형 창업 교육이다.교육은 8주간 총 10회차 일정으로 운영된다. 문제 정의와 고객 인터뷰, 시장조사 및 최소기능제품(MVP) 테스트, 피치덱 작성, 비즈니스 모델 멘토링, 사업계획서 발표회 등으로 구성돼 사업 아이템 고도화를 지원한다. 또한 1대1 심화 멘토링과 네트워킹 프로그램을 통해 단계별 핵심성과지표(KPI)를 점검하며 참가자들을 밀착 지원할 예정이다.수료자 가운데 우수 팀에게는 '2026 예술산업아카데미 창업경진대회' 참가 자격이 주어진다. 최종 수상팀에는 '2027 예술분야 초기창업 지원사업' 서류심사 면제와 아트코리아랩 단기 입주 기회 등 후속 지원 혜택도 제공된다.'아트 비즈니스 챌린지 11기'는 7월 22일부터 시작되며 참가 신청은 7월 6일 오전 11시까지 가능하다. 참가비는 1인당 10만원이다.예술산업아카데미 관계자는 "예술창업은 회사를 설립하는 것에 그치지 않고 자신의 창작 역량을 시장과 연결하는 과정"이라며 "진로 탐색부터 아이디어 구체화, 시장 검증까지 단계별 교육을 통해 예술인들이 자신만의 비즈니스 모델을 발견하고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.한편 예술산업아카데미는 예술산업 기반 확대를 위해 예비인력, 창업, 현장인력, 조직운영 등 4개 분야에서 총 27개 맞춤형 교육과정을 운영하고 있다. 교육 관련 자세한 내용은 예술경영지원센터와 아트모아 홈페이지에서 확인할 수 있다.