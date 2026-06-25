제주 자연유산 10곳 돌며 스탬프 찍어볼까

국가유산청 '자연유산 원정대' 운영

한라산·성산일출봉·마라도 등 10개 명소 대상

전통 한국화로 그린 제주 자연유산 테마지도도 무료 배포

ㅇ 0 올해의 자연유산 스탬프투어 책자. /국가유산청

국가유산청이 여름 휴가철을 맞아 제주 자연유산의 매력을 직접 체험할 수 있는 '2026년 자연유산 원정대 캠페인'을 운영한다고 25일 밝혔다.이번 캠페인은 국민들이 자연유산을 보다 쉽고 흥미롭게 즐길 수 있도록 '2026년 올해의 자연유산 스탬프투어'와 '2026년 자연유산 테마지도' 프로그램으로 구성됐다.스탬프투어는 '2026 제주 국가유산 방문의 해'와 연계해 마련된 체험형 프로그램이다. 참가자는 7월 1일부터 8월 31일까지 제주시 향사당에서 스탬프북을 받은 뒤 올해의 자연유산으로 선정된 제주 지역 10곳을 방문해 도장을 모으면 된다.대상지는 한라산 천연보호구역, 성산일출봉 천연보호구역, 제주 중문·대포해안 주상절리대, 제주 선흘리 거문오름, 제주 평대리 비자나무 숲, 제주 사계리 용머리 화산쇄설층, 제주 서귀포 쇠소깍, 제주 안덕계곡 상록수림, 마라도 천연보호구역, 제주마방목지 등이다.10개 지역을 모두 방문한 참가자에게는 자연유산 키캡이 완주 기념품으로 제공된다. 다만 준비된 수량이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.국가유산청은 세계유산위원회의 국내 개최를 기념해 '2026년 자연유산 테마지도'도 제작했다. 조선시대 제주 고지도에서 영감을 얻어 한국전통문화대학교 전통회화전공과 협력해 제작한 것으로, 전통 한국화와 서체를 활용해 제주 자연유산의 역사와 풍광을 담아냈다.테마지도는 국문판과 국·영문 병기판 두 종류로 제작된다. 국문판은 7월 1일부터 향사당에서 무료 배포되며, 준비 수량이 소진될 때까지 받을 수 있다. 국·영문 병기판은 오는 7월 19일부터 세계유산위원회 행사장을 찾는 국내외 방문객에게 제공될 예정이다.국가유산청은 이번 캠페인이 제주 자연유산의 가치와 아름다움을 널리 알리고 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또한 앞으로도 국민 누구나 자연유산을 보다 가까이 접할 수 있도록 다양한 체험·홍보 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이라고 밝혔다.