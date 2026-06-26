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동국대학교, ‘2026년 방위 산업 계약학과 지원사업’ 선정

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승인 : 2026. 06. 26. 10:02

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‘국방 반도체·센서 융합학과’ 신설… 석·박사 연간 12명 규모
왼쪽부터 윤재웅 동국대 총장, 손재홍 국방기술진흥연구소장(제공: 동국대)

동국대학교(총장 윤재웅)는 지난 24일(수), 밀리토피아 호텔 바이마린에서 열린 ‘국방 반도체·센서분야 방위산업 계약학과 협약식’에 참석하고 방위 산업 계약학과 설치 및 운영 협약서에 서명했다.


 ‘2026년 방위 산업 계약학과 지원사업’은 방산업계 수요에 부합하는 첨단 분야 석·박사 과정 계약학과를 설치하고 맞춤형 직업교육체계 도입을 지원함으로써, 첨단 방위산업 분야에 고급 연구인력을 유입하기 위해 추진되었다. 방위사업청과 국방기술진흥연구소, 주관대학, 참여기업이 국방반도체·센서 분야 무기체계 개발을 선도하고 방위 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 힘을 모은다.


 협약 내용에 따라, 동국대학교는 ‘국방 반도체·센서 융합학과’를 신설하고, 오는 9월부터 3년간 석사 및 박사과정을 운영한다. 해당 과정의 모집정원은 연간 12명이며, 과정 이수 후에는 한화시스템, 쿠오핀, 솔빛시스템, 노바코스, 빅텍, 멤스펙 등 협약 기업에 채용돼 근무하게 된다.

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