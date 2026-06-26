㈜픽플로우, 댄스플래너와 업무협약…‘픽브루’ 문화예술 마케팅 확대

1 주식회사 픽플로우가 발레 전문 에이전시 댄스플래너와 자사 콜드브루 브랜드 '픽브루'의 홍보 및 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 주식회사 픽플로우가 발레 전문 에이전시 댄스플래너와 자사 콜드브루 브랜드 '픽브루'의 홍보 및 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 발레 교육 및 문화예술 현장과 연계해 픽브루의 소비자 접점을 확대하고, 학생과 학부모, 성인 발레 수강생 등을 대상으로 브랜드 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 양사는 앞으로 발레 클래스, 발표회, 국제 워크숍, 무용 콩쿠르, SNS 콘텐츠, 시음 행사 등 다양한 온·오프라인 활동을 공동으로 추진할 계획이다.

픽브루는 특허받은 맥반석 로스팅 기술을 적용한 프리미엄 콜드브루 브랜드로, 블랙 오리지널, 레드 부스트, 디카페인 등 다양한 제품군을 선보이고 있다. 특히 '레드 부스트'는 커피의 풍미와 활력 있는 라이프스타일을 콘셉트로 바쁜 일상에서도 부담 없이 즐길 수 있는 제품이다.

댄스플래너는 해외 무용 유학과 취업을 전문으로 하는 글로벌 무용 에이전시로, 유럽·북미·아시아 등 20여 개국 60여 개 이상의 해외 발레단과 무용학교, 예술기관과 협력 네트워크를 구축하고 있다. 해외 오디션, 유학, 취업, 인턴십, 포트폴리오 제작, 비자 및 현지 정착 지원은 물론 국제 워크숍과 해외 연수 프로그램, 문화예술 프로젝트 등을 운영하며 국내 무용수들의 글로벌 진출을 지원하고 있다.

이번 협약을 통해 댄스플래너는 문화예술 네트워크를 기반으로 픽브루 브랜드를 소개하고, 픽플로우는 발레와 무용 분야 고객층으로 브랜드 접점을 확대할 예정이다. 양사는 문화예술을 즐기는 소비자들에게 새로운 브랜드 경험을 제공하고, 라이프스타일 브랜드로서 픽브루의 가치를 강화한다는 계획이다.

양태희 픽플로우 대표는 "이번 협약은 픽브루가 단순한 커피 브랜드를 넘어 문화예술과 함께하는 라이프스타일 브랜드로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "댄스플래너와 함께 소비자가 직접 참여하고 경험할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

김동욱 댄스플래너 대표는 "댄스플래너는 국내 무용수들의 해외 진출을 지원하는 글로벌 무용 플랫폼으로 다양한 문화예술 네트워크를 보유하고 있다"며 "이번 협약을 통해 무용수와 예술 전공자, 공연 관계자 등 문화예술 분야 소비자들에게 새로운 브랜드 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

양사는 앞으로 공연과 문화예술 행사, 해외 연수 프로그램, 온라인 콘텐츠 등 다양한 협업 프로젝트를 통해 픽브루 브랜드와 문화예술 소비자의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.