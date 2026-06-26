조달청 우수제품 ‘LeakMaster’, 말레이시아 진출

에스씨솔루션글로벌 900만 달러 계약

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에스씨솔루션글로벌은 지난 23일 말레이시아의 물관리 전문기업 ASIAIOT , Cre8 IOT와 AI 기반 지능형 누수탐사 솔루션 공급 계약을 맺었다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 계약은 2026년 말까지 최대 2만 대 규모의 누수탐사 시스템을 공급하는 내용이다. 장비와 플랫폼 공급 규모는 약 100억 원이며 유지보수와 클라우드 운영, 데이터 분석, 부품 공급 등을 포함한 5년간의 계약 규모는 약 135억 원(약 900만 달러)으로 예상된다.

공급 대상은 말레이시아 상수도 공기업인 Air Selangor로 슬랑오르주를 비롯해 쿠알라룸푸르와 푸트라자야 지역의 상수도 관망 관리에 활용될 예정이다.

이번에 공급되는 제품은 에스씨솔루션글로벌의 AI 기반 누수탐사 솔루션 'LeakMaster'다. 해당 솔루션은 누수탐사 센서와 클라우드 기반 통합 운영 플랫폼, AI 누수 분석 엔진, 누수 위치 계산 서버 등을 통합한 시스템으로 구성됐다.

회사는 기존 진동센서에 더해 수중 음향 센서를 새롭게 적용할 계획이라고 밝혔다. 또한 향후 3D 상수관망 분석 기술과 스마트 센서를 결합한 솔루션으로 제품군을 확대한다는 방침이다.

에스씨솔루션글로벌은 말레이시아에서 진행된 기술검증 프로젝트를 통해 누수 검출 성능과 누수 위치 계산 기술, 운영 안정성 등을 평가받았다. 이를 바탕으로 이번 공급 계약이 이뤄졌다고 설명했다.

나광윤 에스씨솔루션글로벌 대표는 "이번 계약을 계기로 말레이시아를 비롯한 동남아시아 시장은 물론 북미와 중동, 유럽 등 해외 시장 진출을 확대해 나갈 계획"이라며 "추가 공급 계약과 전략적 파트너십을 통해 글로벌 스마트워터 사업을 강화하겠다"고 말했다.

에스씨솔루션글로벌은 AI와 IoT, 클라우드 기술을 기반으로 스마트 상수도 관리 솔루션을 개발하는 기업으로 누수탐사와 관망관리, 수질 모니터링 분야의 디지털 전환 사업을 추진하고 있다.