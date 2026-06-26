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에듀윌, 주택관리사 7월 합격 설명회 사전 신청·접수

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 26. 10:11

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보도자료 이미지_주택관리사 합격설명회 사전 신청 접수
에듀윌은 이달 27일 주택관리사 1차 시험을 앞두고 시험 직후 2차 대비를 돕기 위한 '2026년 7월 합격 설명회' 사전 신청을 진행한다고 26일 밝혔다.

최근 주택관리사를 향한 관심은 그 어느 때보다 뜨겁다. 이번 제29회 주택관리사 1차 시험 원서접수 인원은 2만3000명을 돌파하며 최근 5년 내 최고치를 기록했다.

올해 주택관리사 1차 시험은 27일, 2차 시험은 9월 19일에 각각 치러진다. 1차와 2차 사이 약 3개월의 준비 기간을 어떻게 활용하느냐가 최종 합격을 좌우하는 만큼 1차 시험 직후 지체 없이 후속 학습 방향을 설정하는 것이 중요하다.

에듀윌은 이번 설명회를 통해 1차 시험 직후 다음 단계를 고민하는 수험생들에게 가이드라인을 제시한다. 에듀윌 주택관리사 전문 교수진이 직접 나서 2차 시험 단기 대비 전략은 물론 올해 동차 합격을 노리는 예비 수험생을 위한 맞춤형 로드맵을 전격 공개할 예정이다.

설명회는 시간과 장소에 구애받지 않도록 온라인 생중계로 무료 진행된다. 사전 신청은 내달 4일까지 에듀윌 주택관리사 공식 홈페이지에서 가능하며 1차 응시생과 올해 합격을 목표로 하는 누구나 참여할 수 있다.

사전 신청자 전원에게는 다음 학습 자료가 제공된다. 2026년 대비 기초이론 1·2차 전 과목 7일 수강권을 비롯해 오답률이 높은 2차 과목 핵심 문제를 압축한 학습 자료(PDF)를 함께 제공한다.

에듀윌 관계자는 "이번 설명회를 통해 시험 직후 골든타임을 확보하고 개인의 상황에 맞는 최적의 합격 전략을 세우시길 바란다"고 말했다.
이철현 기자

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