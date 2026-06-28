닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제

베네수엘라 지진 사망자 1400명 이상 집계…실종자 6만명 이상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260628010009638

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 06. 28. 10:26

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

장비 부족·정부 대응 한계 호소
현장 주민 "정부, 사진만 찍고 떠난다" 분노
VENEZUELA-QUAKE/
27일(현지시간) 엘살바도르의 구조대원들이
베네수엘라에서 발생한 규모 7.2와 7.5의 연속 강진으로 인한 사망자 수가 1430명으로 급증했으며, 실종자도 6만8900명에 달했다고 AP통신이 27일(현지시간) 보도했다.

AP통신에 따르면 국제이주기구(IOM)는 지진으로 인해 집을 잃거나 생필품·의료·식수·위생 서비스 접근이 끊겨 생계와 안전이 위협받는 사람들은 최대 676만 명이라고 밝혔다.

미국과 멕시코·브라질·엘살바도르·프랑스 등에서 1600명 이상의 국제 구조팀이 베네수엘라에 도착했으며 추가 지원팀도 예정되어 있다.

멕시코 구조대는 무너진 건물 속에 "살아 있다면 소리를 내라"고 외치는 등 구조 활동에 전력을 기울이고 있다.

엘살바도르 구조팀은 69세 여성을 구출했으며, 미국 구조팀은 카라카스 국제공항 활주로 복구를 돕고 있다.

그러나 피해가 가장 심각한 지역인 해안 지역인 라과이라주(州)와 수도 카라카스의 일부 지역에서는 주민들이 장비 부족을 호소하고 있다.

AP통신은 국제 구조 기준에 따른 구조 골든타임인 72시간이 지나면서 주민들이 초조함을 느끼고 있으며, 특히 시신이 곳곳에 방치되자 부패로 인한 악취로 마스크를 착용하는 사람들이 늘고 있다고 설명했다.

현지에서는 정부 대응이 미흡하다는 불만이 커지고 있으며, 군·경찰·소방 인력이 충분히 준비되지 않았다는 지적도 제기되고 있다.

일부 주민들은 정부 인력이 사진만 찍고 떠난다며 '보여 주기 식 대응'에 분노를 표출했다고 AP통신은 덧붙였다.
박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기