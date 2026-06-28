여의도순복음교회 이영훈 목사 “참전용사 희생 기억해야”

지난 21일 '한·미 우호 평화 콘퍼런스' 개최

김민석 총리, 헬러 주한미대사 대리 등 참석

참석자들 한미 우호와 협력의 중요성 강조

clip20260628094027 0 '한·미 우호 평화 콘퍼런스' 모습. 여의도순복음교회는 이영훈 목사가 이사장으로 있는 한국전참전용사한미추모사업회가 지난 21일 서울 용산구 그랜드하얏트 서울에서 이 같은 콘퍼런스를 개최했다./제공=여의도순복음교회

clip20260628113454 0 개회사를 이영훈 목사./제공=여의도순복음교회

clip20260628121941 0 김민석 총리와 환담하는 이영훈 목사./제공=여의도순복음교회

clip20260628122134 0 폴라 화이트 목사의 영상 축사./제공=여의도순복음교회

clip20260628122308 0 축사하는 제임스 헬러 주한미국대사관 대사대리./제공=여의도순복음교회

여의도순복음교회 이영훈 담임목사는 호국보훈의 달을 맞아 "오늘 우리가 누리는 자유와 번영은 그들의 희생 위에 세워진 것"이라며 한국전쟁 참전용사들을 추모했다.이영훈 목사가 이사장으로 있는 한국전참전용사한미추모사업회는 6.25 전쟁 76주년을 앞둔 지난 21일 서울 용산구 그랜드하얏트 서울에서 참전용사들의 희생을 기리고 한국과 미국의 우호를 증진하기 위한 '한·미 우호 평화 콘퍼런스'를 개최했다고 28일 밝혔다.행사에는 이 목사를 비롯해 김민석 국무총리, 오세훈 서울시장, 제임스 헬러 주한미국대사관 대사대리, 래리 엘리스 전 미 육군 대장, 윤영관 서울대 명예교수, 김부곤 운영위원장 등이 참석했다.이 목사와 친밀한 관계인 폴라 화이트 미국 백악관 신앙국 수석고문은 영상 기조연설을 통해 한미 우호와 협력의 중요성을 강조했다.화이트 목사는 "대한민국은 번영하는 민주주의 국가이자 세계 경제를 이끄는 나라로 성장했으며, 문화와 혁신, 창의성으로 세계의 주목을 받고 있다"며 "한·미 동맹은 앞으로도 평화와 안보, 번영을 위한 중요한 축으로 계속될 것"이라고 강조했다..이 목사는 개회사에서 요한복음 15장 13절을 인용하며 한국전쟁 참전용사들의 희생정신을 강조했다. 그는 "대한민국의 자유와 평화를 위해 자신의 젊음과 생명을 바친 참전용사들의 헌신은 가장 위대한 사랑의 실천이었다"며 "참전용사들의 희생과 헌신을 기억하는 것은 우리의 책책임이며, 그 정신을 다음 세대에 계승하는 것이야말로 진정한 감사의 표현"이라고 천명했다.김 국무총리와 오 시장도 축사를 통해 양국 우호 관계의 밑바탕에는 참전용사의 고귀한 희생이 있었다는 점을 강조했다.김 국무총리는 "가장 어두웠던 시절 맺어진 한미 동맹은 단순한 군사·안보 동맹을 넘어 가치와 비전을 공유하는 세계 역사상 가장 성공적인 동맹으로 발전했다. 참전용사들의 고귀한 희생이 있었기에 오늘의 대한민국이 존재할 수 있었다"며 "대한민국은 자유민주주의와 평화, 번영이라는 공동의 가치를 바탕으로 한미 동맹을 더 발전시켜 나갈 것"이라 했다.오 시장은 "잿더미 속에서 한강의 기적을 이뤄낸 대한민국과 서울의 발전은 참전용사들의 희생이 있었기에 가능했다"며 "서울시는 자유민주주의와 평화의 가치를 지키고 확산하는 일에 최선을 다하겠다"고 했다.특별강연에서는 윤영관 서울대 명예교수가 한·미 동맹의 전략적 가치와 국제정세 속 협력 방향을 제시했으며, 참석자들은 자유민주주의와 평화 수호를 위한 양국의 공동 과제에 대해 의견을 나눴다.한편, 한국전참전용사한미추모사업회는 향후 한국전쟁 참전용사들의 숭고한 희생을 기리고 한·미 우호 증진과 세계 평화 확산을 위한 다양한 사업을 지속적으로 전개할 계획이다. 앞서 지난 20일 서울 예술의전당 콘서트홀에서는 한국전 참전용사 추모공원 건립을 위한 '한·미 우호 평화 음악회'가 열려 참전용사들의 희생과 헌신을 기렸다.