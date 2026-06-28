농식품부, “계란 2억 개 추가 수입, 서민 가계 부담 완화 대책”

2017-06-14-1 0

농림축산식품부가 계란 2억 개 추가 수입 관련 "서민 가계 부담 완화를 위한 특단의 대책"이라고 설명했다.농식품부는 28일 설명 자료에서 "현재 계란 공급이 부족한 상황"이라고 진단한 뒤 "신선란 2억개 추가 수입은 서민 경제와 장바구니 부담을 덜어주기 위해 고심 끝에 결정한 특단의 대책"이라고 밝혔다.농식품부는 이 같은 추가 수입 이후 계란값이 안정세로 돌아설 것으로 전망했다.농식품부는 "신선란 2억개 추가 수입과 방학, 휴가에 따른 계절적 수요 감소가 더해지면서 7월 말 이후 가격이 점차 안정될 것"이라고 예상했다.이어 "신선란 수입은 국산 계란과 경쟁을 통해 가격 인상 억제 효과와 상대적으로 저렴한 계란 공급량 증가 효과로 이어진다"면서 "과거 사례를 볼 때 가격 인상 억제로 소비자 부담 완화 효과가 있을 것으로 판단된다"고 말했다.한편 농식품부는 산란계 사육밀도 완화가 계란 가격 상승의 원인이라는 일각의 지적에 대해 적극 반박했다.농식품부는 "산란계 사육밀도 개선 정책은 2017년 '살충제 계란 사태' 이후 2018년 동물복지와 계란 위생 안정을 위해 도입된 것으로 약 10년 전부터 시행이 예고됐다"고 설명했다.이어 "많은 농가가 정부 정책의 필요성에 공감해 동물복지 축산농장, 개선된 케이지 등으로 전환했고, 올해 5월 기준 기존 면적으로 사육하는 관행 사육 농가는 655곳으로 전체 농가의 39% 수준에 불과하다"고 말했다.농식품부는 " 산란계 사육밀도 개선 시 산란계 사육 마릿수를 유지할 수 있도록 시설 개선 관련 자금 지원, 규제 개선 등 맞춤 대책을 마련해 지원하고 있다"면서 "또한 기후부와 함께 가축사육제한구역 내 농장 증·개축 허용 및 사육제한거리 상한선 가이드라인 제시 등 계란 공급 확대 정책을 마련해 추진하고 있다"고 강조했다