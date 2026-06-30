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사회

[카드뉴스] 심리학이 말하는 자존감의 비밀…자존감 높은 사람들의 공통점 TOP 7

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 30. 07:00

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[카드뉴스] 심리학이 말하는 자존감의 비밀…자존감 높은 사람들의 공통점 TOP 7

"자존감은 타고나는 성격이 아니라, 

반복되는 사고방식과 행동에서 만들어집니다."


① 다른 사람과 비교하지 않는다

자존감이 높은 사람은 남의 성공보다 어제의 나와 오늘의 나를 비교합니다.


*심리학 TIP

심리학에서는 자신의 성장에 집중하는 사람일수록 

스트레스와 불안 수준이 낮아지는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다.


② 실수를 인정하지만 자신을 미워하지 않는다

실수는 '내가 부족한 사람'이라는 증거가 아니라 배울 기회라고 생각합니다.


*심리학 TIP

자신의 실수와 자아를 분리해서 바라보는 태도는  회복탄력성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.


③ 거절해야 할 때는 거절한다

모든 부탁을 들어주기보다 자신의 시간과 에너지를 소중하게 생각합니다.


*심리학 TIP

건강한 경계(Boundary)를 설정하는 사람일수록 정서적 소진을 덜 경험하는 경향이 있습니다.


④ 작은 성공도 인정한다

큰 성과만 기다리지 않습니다.

작은 성공도 스스로 칭찬합니다.


*심리학 TIP

작은 성취를 반복적으로 인식하면 자기효능감이 높아지고 

새로운 도전에 대한 자신감도 커질 수 있습니다.


⑤ 타인의 평가에 휘둘리지 않는다

칭찬에는 감사하고 비판은 필요한 부분만 받아들입니다.

자신의 가치를 남이 결정하게 두지 않습니다.


*심리학 TIP

자신의 가치 판단 기준이 내면에 있는 사람일수록 외부 평가로 인한 스트레스가 적은 편입니다.


⑥ 자신을 돌보는 시간을 만든다

충분한 수면, 운동, 휴식을 중요하게 생각합니다.


*심리학 TIP

규칙적인 수면과 신체 활동은 스트레스 조절과 

감정 안정에 긍정적인 영향을 주는 것으로 알려져 있습니다.


⑦ 완벽보다 꾸준함을 선택한다

한 번에 완벽하려 하기보다 매일 조금씩 계속하는 습관을 만듭니다.


*심리학 TIP

행동과학에서는 작은 행동을 꾸준히 반복하는 것이 장기적인 변화에 더 효과적이라고 설명합니다.



자존감은 습관이 만듭니다

· 비교 줄이기

· 거절할 줄 알기

· 작은 성공 인정하기

· 자신을 돌보기

· 꾸준함 유지하기


자존감은 특별한 사건보다 일상 속 작은 선택과

반복되는 습관이 쌓이면서 조금씩 형성됩니다.



박종규 기자

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