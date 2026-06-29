카카오모빌리티, 제주 여름 여행 활성화 나선다

제주관광공사와 맞손

'제주갈 때' 피처드 탭 운영

여행 정보 및 이동 서비스 제공

[이미지] 카카오모빌리티, 여름 제주여행 활성화 위해 제주관광공사와 맞손 0 카카오모빌리티가 여름 제주여행 활성화 위해 제주관광공사와 손을 잡았다./카카오모빌리티

카카오모빌리티가 제주관광공사와 손잡고 여름 휴가철 제주 여행 활성화에 나선다.29일 카카오모빌리티는 이달 26일부터 7월 9일까지 2주간 카카오 T 홈 화면에 '제주갈 때'라는 테마의 피처드 탭을 운영한다고 밝혔다. 제주갈 때 탭에서는 김포-제주 특가 항공권, 렌터카 특가, 공항 이동을 위한 벤티 예약, 김포공항 인근 주차장 정보와 발레 주차 예약 등 여행 전 단계에서 필요한 주요 이동 서비스를 손쉽게 확인하고 이용할 수 있다. '카카오 T 멤버스' 구독 회원은 제주 여행에 이용 가능한 쿠폰 정보도 함께 확인할 수 있다.제주관광공사와 준비한 제주 여행 콘텐츠도 제공된다. 물놀이 명소, 제주 대표 여름 축제 정보 등 계절감 있는 관광 정보를 소개하고 다양한 테마의 추천 드라이브 코스도 선보일 계획이다. 추천 드라이브 코스는 카카오내비 이동 데이터를 통해 확인한 이용자들의 실제 이동 흐름과 관심도에 제주관광공사의 지역 관광 콘텐츠를 결합해 선정했다.고승철 제주관광공사 사장은 "카카오 T는 제주 여행을 준비하는 이용자들과 폭넓은 접점을 가진 플랫폼인 만큼, 제주의 다양한 관광 콘텐츠를 효과적으로 알릴 수 있는 협업 파트너라고 판단했다"면서 "이번 협업이 제주를 찾는 관광객들이 여행전부터 여행중까지 유용한 정보를 보다 쉽게 확인하고, 제주의 곳곳의 매력을 경험할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.류긍선 카카오모빌리티 대표는 "카카오 T 앱에서 여행 준비에 필요한 이동 서비스와 혜택은 물론, 모빌리티 데이터와 지역 관광 전문성이 반영된 제주 여행 정보까지 함께 확인할 수 있도록 했다"면서 "앞으로도 지역 기관과의 협력을 통해 이동 편의성을 높이고 지역 관광 활성화에 기여할 수 있는 다양한 시도를 이어가겠다"라고 말했다.