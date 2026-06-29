美·이란 협상 재개에도…호르무즈 ‘시한부 휴전’

군사행동 중단 합의…30일 카타르 후속 회담

호르무즈 해협 통제권 놓고 핵심 쟁점 여전

우발 충돌 방지 체계도 미가동…긴장 재고조 우려

화면 캡처 2026-06-29 162848 0 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 줄다리기가 계속되는 가운데 긴장이 여전하다. 사진은 호르무즈 해협. /AFP 연합

미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 무력 충돌을 멈추고 협상 테이블로 복귀하기로 했지만, 해협 통제권을 둘러싼 근본 갈등은 여전히 해결되지 않아 충돌의 불씨는 여전하다는 분석이 나온다.미국 인터넷매체 악시오스는 28일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하던 상선에 대한 이란군의 공습 이후 수일간 보복 공격을 주고받은 미국과 이란이 상호 군사행동을 중단하기로 했다고 보도했다. 미국 고위 당국자를 인용한 보도에 따르면 한 당국자는 "모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.양측은 오는 30일 주요 중재국인 카타르 수도 도하에서 후속 회담을 열어 호르무즈 해협 문제를 집중 논의할 예정이다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 의제로 열릴 예정이었다.그러나 지난 25일 이란이 민간 선박을 공격하며 해협 통제권을 둘러싼 갈등이 급격히 고조되자 회담 장소를 중동으로 옮기고 의제도 해협 분쟁 해결로 변경했다. 악시오스는 양측이 협상의 초점을 호르무즈 해협 문제로 전환했다고 전했다.다만 이란 정부는 미국 측이 밝힌 상호 공격 중단과 회담 재개에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복원은 이란의 책임"이라며 "이 문제에 대해 다른 국가나 국제기구가 권한을 가질 수 없다"고 주장한 바 있다.일각에서는 이번 30일 회담이 당장의 무력 충돌은 진정시킬 수 있겠지만 핵심 쟁점이 해결되지 않는 한 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장은 언제든 다시 고조될 가능성이 있다는 분석이 나온다. 이란이 호르무즈 해협의 관리 권한을 계속 자국의 주권 사항으로 규정하고 있는 데다, 해협에서 우발적 충돌을 막기 위한 미군과 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락체계(핫라인) 구축도 여전히 이뤄지지 않았기 때문이다.