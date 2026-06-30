아이엘, 삼성전자·화웨이 출신 정문식 교수 영입

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 정문식 박사<사진>를 초대 최고AI책임자(CAIO·Chief AI Officer)로 선임하고, Physical AI 연구소를 출범한다고 30일 밝혔다.

회사 측은 이번 인사를 통해 휴머노이드 분야의 핵심 경쟁력으로 꼽히는 인공지능(AI) 기술과 운영 데이터 역량을 강화하고, 휴머노이드 운영 데이터를 기반으로 한 피지컬 AI 플랫폼 구축에 속도를 낸다는 계획이다.

정문식 CAIO는 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 박사 출신으로, 삼성전자 종합기술원과 DMC연구소, 무선사업부를 거쳐 화웨이 ICT 부문 Chief Expert와 HCI Lab Director를 역임했다. 이후 서울대학교 AI연구원에서 제조 및 로봇 분야를 중심으로 피지컬 AI, 월드모델(World Model), 대규모 행동모델(Large Action Model·LAM) 관련 연구를 수행해 왔다.

또한 생성형 AI, 컴퓨터 비전, 온디바이스 AI, 인간·로봇 상호작용(HRI), 증강·가상현실(AR·VR), 드론, 로봇, 스마트 모빌리티 등 다양한 분야에서 연구개발과 사업화를 진행한 경력을 보유하고 있다고 회사는 설명했다.

아이엘은 이번 CAIO 선임과 함께 Physical AI 연구소를 신설하고, 휴머노이드 '아이엘봇(ILBOT)' 운영 과정에서 축적되는 산업 현장 데이터를 활용해 차세대 AI 모델 개발 체계를 구축할 계획이다.

회사는 제조, 물류, 시설관리, 서비스 등 다양한 산업 현장에서 수집되는 작업 수행 정보와 이동 경로, 배터리 운영, 장애 대응 등의 데이터를 기반으로 로봇 행동지능과 자율 의사결정, 작업 최적화, 월드모델 및 LAM 기술 고도화를 추진할 예정이다.

이와 함께 국내외 AI 전문 인재 확보와 산학연 협력도 확대한다. 서울대학교를 비롯한 국내외 대학 및 연구기관과 공동 연구를 추진하고, Physical AI 분야 연구 인력을 지속적으로 확보해 연구 역량을 강화한다는 방침이다.

아울러 AI·로봇·첨단 제조 분야 국가 연구개발(R&D) 사업과의 연계도 검토한다. 회사는 향후 월드모델, LAM, 로봇 파운데이션 모델(Robot Foundation Model) 등 차세대 AI 기술 연구를 확대하고, 글로벌 연구기관 및 산업 파트너와의 협력도 추진할 계획이라고 밝혔다.

정문식 CAIO는 "피지컬 AI 시대에는 실제 산업 현장에서 생성되는 데이터와 이를 학습하는 AI 모델이 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "아이엘이 확보한 휴머노이드 운영 데이터와 산업 현장 경험을 바탕으로 피지컬 AI 기술과 AI 에이전트 개발에 집중하겠다"고 말했다.

송성근 아이엘 의장은 "휴머노이드 산업은 하드웨어 중심에서 운영 데이터와 AI 중심 경쟁으로 빠르게 전환되고 있다"며 "정문식 CAIO 영입과 피지컬 AI 연구소 출범은 회사가 축적한 운영 데이터를 AI 경쟁력으로 연결하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "우수 AI 인재 확보와 대학·연구기관 협력, 국가 연구개발 프로젝트 참여를 확대하고, 운영 데이터와 AI 모델이 선순환하는 생태계를 구축해 피지컬 AI 운영 데이터 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.