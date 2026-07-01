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LG전자 베스트샵 덕양본점, 7월 리뉴얼 오픈 이벤트

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정아름 기자

승인 : 2026. 07. 01. 09:00

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LG전자 베스트샵 덕양본점이 매장 리뉴얼 오픈을 기념해 7월 한 달 동안 구매 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.


이번 행사는 여름철 수요가 높은 계절가전과 생활가전을 중심으로 할인과 체험 프로그램을 운영하는 것이 특징이다.


행사에 앞서 6월 22일부터 30일까지 사전예약을 진행했으며 본 행사는 7월 1일부터 31일까지 열린다. 행사 기간에는 에어컨과 제습기를 비롯해 세탁기 냉장고 청소기 등 생활가전 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택이 제공된다.


매장에서는 욕실 냄새와 곰팡이 관리에 활용되는 바스에어 제품을 직접 체험할 수 있으며 행사 기간에는 관련 프로모션도 함께 운영된다.


덕양본점은 고양과 파주 지역 고객이 이용하는 약 1000평 규모의 매장으로 넓은 주차 공간과 상담 공간을 갖추고 있다. 또한 고객의 주거 환경과 사용 목적을 고려한 맞춤형 구매 상담 서비스를 제공하고 있다.


LG전자 베스트샵 덕양본점 관계자는 "리뉴얼 오픈을 기념해 다양한 제품을 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 행사를 준비했다"며 "상담 예약 서비스를 통해 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공할 계획"이라고 말했다.

정아름 기자

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