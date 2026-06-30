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SSG닷컴, ‘쓱7클럽’ 띄우기…공식 크리에이터 154명 운영

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정문경 기자

승인 : 2026. 06. 30. 10:33

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활동 지원금 지급·우수 크리에이터에 총 1000만원 상당 상금
[사진자료] SSG닷컴, 쓱7클럽 공식 크리에이터 '쓱7크루' 모집…”멤버십 경험 기반 콘텐츠 강화”_20260630
SSG닷컴 쓱7클럽 공식 크리에이터 '쓱7크루' 모집./SSG닷컴
SSG닷컴은 장보기 멤버십 '쓱7클럽'의 인지도 확대와 신규 회원 유치를 위해 공식 크리에이터 프로그램 '쓱7크루를 운영한다고 30일 밝혔다.

쓱7크루는 실제 쓱7클럽 이용 경험을 바탕으로 멤버십 혜택과 활용법을 소개하는 고객 참여형 프로그램이다. 선발된 크리에이터는 약 2개월 동안 멤버십을 체험한 뒤 숏폼 영상과 사회관계망서비스(SNS) 게시물, 블로그 콘텐츠 등을 제작해 공유하게 된다.

SSG닷컴은 올해 하반기 총 2개 기수, 154명 규모로 쓱7크루를 운영한다. 1기 크리에이터는 7월 1일부터 14일까지 77명을 모집하며, 2기는 9월 중 선발할 예정이다.

이번 프로그램은 생성형 인공지능(AI) 검색 환경에 맞춘 콘텐츠 확대에도 초점을 맞췄다. 참여 크리에이터들은 생성형 AI 검색 최적화(GEO) 가이드를 기반으로 AI가 참고·인용하기 쉬운 콘텐츠를 제작하며, 회사는 이를 통해 멤버십 관련 정보의 접근성을 높이고 양질의 콘텐츠를 축적한다는 계획이다.

모집 대상은 SNS 계정을 운영하는 크리에이터다. 선발된 참가자 전원에게는 활동 지원금이 지급되며, 우수 활동자에게는 총 1000만원 상당의 상금이 제공된다.

표상순 SSG닷컴 브랜드마케팅팀장은 "고객 경험을 바탕으로 한 콘텐츠는 높은 신뢰도를 갖고 있다"며 "쓱7크루를 통해 멤버십 혜택을 보다 효과적으로 알리고 고객과의 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.
정문경 기자

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